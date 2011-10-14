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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

اعضای هیئت نظارت خواستار شدند:

تالیف باید جایگاه حقیقی خود را در نشر کودک و نوجوان به دست آورد

تالیف باید جایگاه حقیقی خود را در نشر کودک و نوجوان به دست آورد

در دومین جلسه هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودک ونوجوان، اعضای این هیئت ضمن ابراز نگرانی از غلبه آثار ترجمه بر تالیف خواستار توجه شایسته‌تر ناشران و پدیدآورندگان کتاب‌های کودک و نوجوان به آثار تالیفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود اعضای هیئت نظارت همچنین در حوزه شعر، خواستار توجه بیشتر شاعران از لحاظ ساختار شعری، به وزن و قافیه شدند یعنی در این حوزه علاوه بر محتوا، قالب و ساختار نیز مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.

هیئت نظارت موضوع گونه وحشت و خشونت در آثار کودکان و نوجوانان را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد و نسبت به نامناسب بودن این گونه، برای گروه سنی کودک ونوجوان تاکید کرد.

همچنین هیئت نظارت بر ضوابط نشر کودک ونوجوان مصوب کرد مسئولیت اطلاع رسانی مصوبات و شرح جلسات برعهده روابط عمومی معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

کد مطلب 1432618

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