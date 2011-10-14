کارخانه مخابرات راه دور می توانست مرکز ارتباط الکترونیکی کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز افزود: یکی از دلایلی که منجر به تعطیلی کارخانه مخابرات راه دور شد ورود مشابه کالاهای تولیدی این کارخانه بود که در نهایت منجر به بروز مشکلاتی برای این کارخانه شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تحریمهای چندین سال گذشته کشور، یادآور شد: از سال 58 تاکنون همواره ایران اسلامی را تهدید و تحریم کردند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: استکبار برای مبارزه با انقلاب وارد مرحله جدیدی از تحریمها شده و نه تنها به سوی تهدیدات با سلاح روی آوردند بلکه تهدیدات و تحریم های خود را تا بلوکه کردن ثروت انقلاب اسلامی ادامه داده اند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه از هرگونه حرکت که نشان از ایستادگی در مقابل استکبار داشته باشد حمایت می کنیم، گفت: انقلاب اسلامی از هرگونه حرکت بر علیه استکبار و نظام سلطه حمایت می کند.

وی تصریح کرد: قیامهای ضد استکباری و ضد تبعیض مورد تائید است و انقلاب اسلامی از این گونه حرکتها دفاع و حمایت می کند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه اینگونه حرکتها برداشت هایی از انقلاب اسلامی ایران است، افزود: در حال حاضر شاهد گرایش بیشتر مردم برای مقابله با استکبار و نظام سلطه هستیم که در این راستا آمریکا و اروپاییان نیز فهمیده اند که اینگونه حرکت ها ادامه راه انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی اهل ترور نیست، تصریح کرد: جمهوری اسلامی اهل ترور نیست و نیازی هم به اینگونه رفتارها ندارد.