آغاز جنبش تسخیر بورس لندن از روز شنبه/ ضرب و شتم معترضان در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس نیویورک امروز در جریان درگیریهای در مقابل وال استریت، سه معترض را بازداشت کرد.



به گفته یک منبع، نیروهای پلیس نیویورک به سوی معترضان که قصد رفتن به سمت بورس آمریکا را داشتند، حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، همچنین صورت یک معترض دیگر غرق در خون شد.



نیروهای پلیس نزدیک شدن معترضان به مرکز اقتصادی نیویورک را ممنوع کرده اند، اما معترضان بر حرکت به سوی این مکان اصرار می کنند.



شهرداری نیویورک به تظاهرات کنندگان اجازه داده است امروز جمعه در میدان زاکوتی که از 17 سپتامبر تحت کنترل آنهاست، تجمع کنند، سخنگوی جنبش ضد وال استریت، عقب نشینی شهرداری نیویورک را پیروزی برای معترضان دانسته است.



در حالی که اعتراضات در چندین شهر آمریکا گسترش یافته است، هزاران معترض ضد فساد نیویورکی از ترک مکان اعتراضات خود در این شهر امتناع می ‌کنند.

مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند معترضان ضد وال استریت که چند هفته‌ای است پارک زاکوتی در منطقه لوور منهتن را تصرف کرده‌اند، باید به منظور پاکسازی منطقه آن را ترک کنند.



با وجود این، صدها معترض خشمگین ضمن سرپیچی از دستورات مبنی بر خارج شدن از پارک، می گویند، هدف از پاکسازی پایان دادن به تظاهرات ضد دولتی است.



خبرگزاری رویترز به نقل از یک فعال گزارش داد: "ما خودمان منطقه را پاکسازی می ‌کنیم. موش و سوسک که در پارک وجود ندارد."



بر پایه این گزارش، معترضان یک ماه است که در اعتراض به سودجویی شرکت‌ها، فقرو نابرابری اجتماعی در این پارک تجمع کرده و اردو زده‌اند.



آمریکا در حال حاضر صحنه اعتراضات رو به رشدی علیه فساد شرکتها، فقر و نابرابریهای اجتماعی در این کشور است.



اعتراضات در آمریکا که در منطقه وال استریت نیویورک در ماه گذشته میلادی آغاز شد، اکنون به شهرهای بزرگ این کشور از جمله سیاتل، لس آنجلس، دالاس، بوستون و همچنین به بیش از 600 جامعه مختلف در آمریکا گسترش پیدا کرده است.



معترضان آمریکایی که نام مستعار "99 درصد" را برای خود انتخاب کرده‌اند، به طور ویژه افراد معینی را که یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل داده و بیشتر ثروتهای آن را تصاحب کرده‌اند، در هدف انتقادات خود قرار داده‌اند.

معترضان که شب گذشته را در این مکان به صبح رسانده بودند، شعار می دادند : مردم متحد، هرگز شکست نخواهند خورد، صبح امروز هزاران نفر به این میدان آمدند و علیه سیاستهای دولت اوباما و تبعیض و بی عدالتی گسترده در آمریکا تظاهرات کردند.



جنبش "تسخیر وال استریت" به لندن رسیده است



به گزارش مهر، خبرگزاری مصری الشرق الاوسط اعلام کرد جنبش تسخیر وال استریت آمریکا به پایتخت انگلیس رسیده است به طوری که روز شنبه هزاران نفر در مقابل بورس لندن تظاهرات خواهند کرد.



جنبش جدید موسوم به "بورس لندن را تسخیر کنید" از روز شنبه در انگلیس آغاز می شود که قرار است هزاران نفر در آن شرکت کنند تا اعتراض خود را به افزایش نرخ بیکاری، خصوصی سازی، تدابیر ریاضت طلبانه اقتصادی و تبعیض در انگلیس نشان دهند .

دستگیری تظاهرکنندگان ضد جنگ در واشنگتن



خبر دیگر اینکه مدیا بنیامین، موسس گروه ضد جنگ "کدپینک" از دستگیری هفت تظاهرات کننده جنبش "تسخیر واشنگتن" خبر داده است.

همزمان با رسیدن موج اعتراضات "تسخیر وال استریت" به واشنگتن و ابراز نارضایتی از لئون پانتا وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک آمریکا در خصوص امنیت آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر و جنگ افغانستان و عراق، مدیا بنیامین، موسس گروه ضد جنگ موسوم به "کدپینک" در گفتگو با پرس تی وی خاطرنشان کرد، پس از آنکه هفت تظاهرات کننده ضد جنگ که بخشی از (جنبش) "تسخیر واشنگتن" بودند، تک تک به پا خواستند و از تمایلشان برای پایان این جنگ‌ها سخن گفتند، از سالن بیرون رانده و دستگیر شدند.



بسیاری از مردم آمریکا از صرف تریلیونها دلار بودجه برای جنگ در افغانستان و عراق و بی ‌توجهی به مشکلات مردم عصبانی هستند.



به طور کلی معترضان آمریکایی در واشنگتن با پشت‌گرمی دیگر معترضان "جنبش تسخیر" در سراسر آمریکا و کانادا، همچنان مصمم به ادامه اعتراضات هستند و خود را تنها نمی ‌بینند.