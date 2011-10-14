آغاز جنبش تسخیر بورس لندن از روز شنبه/ ضرب و شتم معترضان در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس نیویورک امروز در جریان درگیریهای در مقابل وال استریت، سه معترض را بازداشت کرد.
به گفته یک منبع، نیروهای پلیس نیویورک به سوی معترضان که قصد رفتن به سمت بورس آمریکا را داشتند، حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، همچنین صورت یک معترض دیگر غرق در خون شد.
نیروهای پلیس نزدیک شدن معترضان به مرکز اقتصادی نیویورک را ممنوع کرده اند، اما معترضان بر حرکت به سوی این مکان اصرار می کنند.
شهرداری نیویورک به تظاهرات کنندگان اجازه داده است امروز جمعه در میدان زاکوتی که از 17 سپتامبر تحت کنترل آنهاست، تجمع کنند، سخنگوی جنبش ضد وال استریت، عقب نشینی شهرداری نیویورک را پیروزی برای معترضان دانسته است.
در حالی که اعتراضات در چندین شهر آمریکا گسترش یافته است، هزاران معترض ضد فساد نیویورکی از ترک مکان اعتراضات خود در این شهر امتناع می کنند.
معترضان آمریکایی که نام مستعار "99 درصد" را برای خود انتخاب کردهاند، به طور ویژه افراد معینی را که یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل داده و بیشتر ثروتهای آن را تصاحب کردهاند، در هدف انتقادات خود قرار دادهاند.
معترضان که شب گذشته را در این مکان به صبح رسانده بودند، شعار می دادند : مردم متحد، هرگز شکست نخواهند خورد، صبح امروز هزاران نفر به این میدان آمدند و علیه سیاستهای دولت اوباما و تبعیض و بی عدالتی گسترده در آمریکا تظاهرات کردند.
جنبش "تسخیر وال استریت" به لندن رسیده است
به گزارش مهر، خبرگزاری مصری الشرق الاوسط اعلام کرد جنبش تسخیر وال استریت آمریکا به پایتخت انگلیس رسیده است به طوری که روز شنبه هزاران نفر در مقابل بورس لندن تظاهرات خواهند کرد.
جنبش جدید موسوم به "بورس لندن را تسخیر کنید" از روز شنبه در انگلیس آغاز می شود که قرار است هزاران نفر در آن شرکت کنند تا اعتراض خود را به افزایش نرخ بیکاری، خصوصی سازی، تدابیر ریاضت طلبانه اقتصادی و تبعیض در انگلیس نشان دهند .
دستگیری تظاهرکنندگان ضد جنگ در واشنگتن
خبر دیگر اینکه مدیا بنیامین، موسس گروه ضد جنگ "کدپینک" از دستگیری هفت تظاهرات کننده جنبش "تسخیر واشنگتن" خبر داده است.
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