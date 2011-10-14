مکتبخانه موسیقی نواحی در سراسر کشور راه اندازی می شود

سید محمد میرزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: استراتژی اصلی دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دوره اخیر، فعالیت و برنامه ریزی برای حفظ و صیانت از موسیقی نواحی است که در حقیقت ریشه در فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مردم و بخصوص هنرمندان این عرصه دارد.

میرزمانی ادامه داد:علاوه بر انجام وظیفه در زمینه صیانت از موسیقی نواحی، مکتبخانه های موسیقی نواحی برای ایجاد انگیزه و نیز تربیت علاقه مندان راه اندازی می شوند.

مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه در تهران دو مکتبخانه و در تمام مراکز استان ها یک نمونه ازا ین نوع مراکز آموزش موسیقی اصیل راه اندازی می شود، افزود :برای راه اندازی این مراکز در کلیه ی مراکز استانها در حال مذاکره با مسوولان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها هستیم تا این موضوع در بهترین زمان ممکن اجرایی شود.

او همچنین با اشاره به اینکه اجرایی کردن این رویکرد با برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، آغاز شده و توجه جدی به این نوع موسیقی اصیل و برنامه ریزی برای گسترش ان مهمترین محور برنامه های دفتر موسییقی است، ابراز امیدواری کرد با برنامه هایی که در نظر دارند و همراهی هنرمندان این عرصه، موسیقی نواحی هر چه بیشتر احیا شده و رونق دوباره یابد.