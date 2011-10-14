نظام جمهوری اسلامی ایران از قربانیان ترور در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد واعظی در خطبه های نماز جمعه زنجان در ادامه با اشاره به سناریوی جدید آمریکا و کشورهای غربی در خصوص انتشار دروغ فاحش در خصوص تلاش ایران برای انجام ترور در کشورهای غربی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود بزرگترین قربانی ترور در جهان است.



امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه طی 32 سال عمر مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در مقطع مختلف چهره های تاثیرگذار نظام و حتی از اقشار مختلف مردم قربانی ترور شدند، افزود: کشورهای غربی که به دروغ خود مدعی حقوق بشر بودند در پوششهای مختلف و با حمایت از گروهکهای ترویستی دست به ترور در ایران زده اند.



حجت الاسلام واعظی طرح دروغ اخیر آماریکا و رسانه های غربی در خصوص تلاش ایران برای انجام ترور در آمریکا را تنها برای توجیه و و منحرف کردن افکار عمومی از جنایات و خونریزیهای آل خلیفه و آل سعود در بحرین و موج گسترده اعتراضات در خصوص وال استریت در آمریکا و کشورهای غربی دانست و تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه ترور و تروریست را تائید نکرده بلکه همواره با این روند مخالف بوده و بااین مقابله کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شیعه همواره با ترور و تروریسم مخالف بوده است، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهدای بزرگی همچون آیت الله شهید دکتر مطهری، امیر صیاد شیرازی و دانشمندان بزرگی را در ترورهای مختلف قربانی ترور و کینه توزی دشمنان داشته است.

امام جمعه زنجان با اشاره به سفر مقام معظم رهبری را به کرمانشاه و استقبال گسترده و بی نظیر این استان از ایشان، تاکید کرد: حضور مقام معظم رهبری در کرمانشاه نفس تازه در کالبد بزرگ و مقتدرانه ایران اسلامی بود.



حجت الاسلام اعظی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره طی 32 سال در عرصه های مختلف از حضور حداکثری و و قاطعانه مردم در دفاع از نظام اسلامی و جایگاه رفیع ولایت فقیه برخوردار بوده است، افزود: حضور مردم کرمانشاه در صحنه استقبال از سفر مقام معظم رهبری به این استان نشان از وفاداری و تبعیت از جایگاه ولایت فقیه است.