به گزارش خبرنگار مهر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بخشنامه پیش بینی منابع بودجه سال آینده کل کشور را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد و دستگاهها نیز ملزم به اعلام بودجه پیشنهادی خود تا پایان مهر ماه جاری شدند.

رحیم ممبیی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مهر گفت: بخشنامه بودجه و به طور کلی بودجه های سالیانه بیشترین سهم را در تحقق اسناد بالادستی دارند.

وی یکی از مهمترین اسناد بالادستی را قانون برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و اظهارداشت: در برنامه پنجم توسعه حکمی آمده است مبنی بر اینکه برنامه های دستگاههای اجرایی باید در قالب بسته های اجرایی باشد.

ممبینی ادامه داد: این بسته های اجرایی با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تعامل بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دستگاههای اجرایی تهیه می شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بسته های اجرایی هم براساس برنامه تجهیز مالی برای تحقق قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده است.

متن بخشنامه مذکور به این شرح است:

بدین وسیله اعلام می‌دارد، سامانه‌ لایحه‌ بودجه سال 91 در ارتباط با پیش‌بینی منابع قابل وصول دستگاه‌های اجرایی (به همراه راهنمای استفاده آن) آماده‌ بهره‌برداری بوده و از روز چهارشنبه ‌١٣ مهر ‌٩٠ از طریق نشانی http://www.spac.ir (و فعال‌کردن نمایه (آیکون) سامانه لایحه‌ بودجه) قابل دسترسی است.

تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع این بخشنامه در مهلت تعیین‌شده پیشنهاد خود را در خصوص میزان منابع قابل وصول برای درج در لایحه‌ بودجه سال ‌١٣٩١ کل کشور، با توجه به موارد زیر تهیه و پس از تایید دستگاه اجرایی اصلی ذی‌ربط، حداکثر تا ‌٣٠مهر به این معاونت اعلام کنند.

لازم به یاد‌آوری است پس از مهلت مقرر، سیستم غیرفعال شده و امکان ورود اطلاعات وجود نخواهد داشت.

‌١- ورود به سامانه (با استفاده از شناسه و رمز تعریف‌شده در سیستم مبادله موافقت‌نامه امکان‌پذیر است.)

‌٢- تکمیل فرم پنج براساس ردیف‌های سال ‌١٣٩٠ آن دستگاه در سامانه یاد شده تا تاریخ یاد شده (ارائه کلیه مستندات شامل مجوز قانونی وصول هریک از ردیف‌های درآمدی حداکثر تا یک هفته بعد از تکمیل فرم‌ها به صورت مکتوب به امور مربوطه ذیل این معاونت و امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه الزامی است.)

تبصره ‌١- دستگاه‌های اجرایی اصلی موظف‌اند ضمن استعلام از واحد های استانی، اطلاعات مربوط به استان‌ها را نیز به صورت سرجمع برای هر ردیف وارد کنند.

تبصره ‌٢- ورود اطلاعات مربوط به «مبنای قانونی وصول» در فرم پنج الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل آن و یا عدم ارسال به موقع مستندات مربوطه، پیشنهاد برای ریدف درآمدی ذیربط، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

‌٣- در سامانه‌ لایحه عناوین ردیف‌های درآمدی سال ‌١٣٩٠ هریک از دستگاه‌های اجرایی، مبنای ردیف‌های درآمدی سال ‌١٣٩١ همان دستگاه قرار گرفته و درحال حاضر امکان تغییر عناوین از سوی آن دستگاه وجود ندارد و تغییرات در مرحله‌ی بعدی و به صورت متمرکز توسط امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه صورت می‌پذیرد. (با ارائه‌ی مستندات و توضیحات کارشناسی).

‌٤- در صورت نیاز آن دستگاه به ردیف‌های درآمدی جدید یا اصلاح ردیف‌ها، لازم است پیشنهاد مربوطه همراه با مستندات قانونی ذی‌ربط به صورت مکتوب تا تاریخ ‌١٣٩٠.8.7 به امور مربوطه ذیل این معاونت و امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه ارسال گردد. ردیف‌های جدید پیشنهادی و یا اصلاح آنها چنانچه مورد تایید معاونت قرار گیرد، در سامانه‌ی مذکور اعمال و در غیر این صورت در جلسه‌ای با حضور نماینده دستگاه پیشنهاد‌دهنده بررسی خواهد شد (صرفا در صورت ارائه‌ مستندات، جلسات بررسی پیشنهادات برگزار می‌شود).