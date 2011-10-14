به گزارش خبرگزاری مهر، بسترسازی مناسب برای اجرای هر چه بهتر و سنجیده‌تر اکران فیلم‌های مخاطب خاص و همچنین تامین منابع مالی و امکانات پشتیبانی برای اکران مناسب آثار خوب سینمایی در گروه مخاطب خاص متولیان طرح را از شتابزدگی در اجرای طرح دور نگه داشت تا سرانجام حسب تصمیم معاونت سینمایی و اعلام حتمی و قطعی به مجری طرح، فاز اول طرح اکران فیلم‌های مخاطب خاص در آبان ماه سال جاری آغاز می‌شود.



بر اساس تصمیم گرفته شده، فاز اول طرح اکران فیلم‌های مخاطب خاص در اواخر آبان‌ماه آغاز و در یک دوره چهار ماهه، چهارده فیلم سینمایی در چرخه اکران سینماهای تهران و شهرستان به نمایش گذاشته خواهد شد.



مجری طرح گروه مخاطب خاص بر اساس تمایل تهیه‌کنندگان و کارگردانان آثاری که علاقه‌مند به اکران فیلم‌هایشان در گروه سینمایی مخاطب خاص بودند، توافقات لازم را با آنان انجام داده و با در نظر گرفتن اولویت‌های اکران آثار مجموعه، چهارده فیلم را طی چهار‌ماه در بهترین سینماهای تهران و شهرستان اکران خواهد کرد.



از آنجا که مجری طرح بر اساس بودجه تامین شده بنا دارد بهترین گروه سینمایی را برای اکران آثار در نظر بگیرد، برای آن دسته از سالن‌های بخش خصوصی که به عنوان سالن‌های پر مخاطب تعریف شده‌اند، حداقل گارانتی و تضمین کف فروش را در نظر خواهد گرفت.



موسسه تصویر شهر به عنوان یکی از حامیان طرح تاکنون بیشترین همیاری را برای پشتیبانی از تحقق اکران آثار سینمایی مخاطب خاص داشته و بر اساس دستور معاونت سینمایی بخش‌های اداری و اجرایی معاونت، ظرف روزهای آتی اجرا و انجام هر چه سریع‌تر طرح را قوت خواهند بخشید.

