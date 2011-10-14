روند اجرای مصوبات سفر سوم دولت به لرستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن ساخت سه پروژه بزرگ در استان لرستان اظهار داشت: اجرای این پروژه ها در تاریخ لرستان بی نظیر است.

وی با بیان اینکه آغاز این پروژه ها نقطه عطفی در تاریخ زیرساختهای لرستان محسوب می شود عنوان کرد: ورود قرارگاه خاتم الانبیا در این زمینه به واقع قابل تقدیر است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم الانبیا در لرستان بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد کرد، گفت: تزریق این میزان اعتبار معادل 20 تا 25 سال اعتبارات عمرانی این استان است.

دهمرده تصریح کرد: ما به طور حتم از همه ظرفیتهای موجود برای رشد و پیشرفت لرستان استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: این سه پروژه ای که عملیات اجرایی آن با حضور رئیس جمهوری در لرستان آغاز شد با سرعت، صحت و دقت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان نیز گفت: روند اجرایی این مصوبات در ابعاد مختلف مطلوب است.

دهمرده با بیان اینکه برخی از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت باید توسط بخش خصوصی در لرستان اجرایی شود، افزود: در این راستا باید اقدامات مطلوبتری توسط بخش خصوصی در استان صورت بگیرد.

وی با اشاره به ایجاد پارک علم و فناوری در استان لرستان نیز بیان داشت: ایجاد این پارک به واقع یک کار مهم و اساسی در استان محسوب می شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد زیرساختهای مناسب در لرستان گفت: بدون وجود زیرساختهایی مانند راه آهن، فرودگاه، جاده و حمل و نقل مناسب در هیچ جایی توسعه و پیشرفت ایجا نخواهد شد.

دهمرده ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد زیرساختهای مناسب با آغاز سه طرح راهسازی عظیم در لرستان ما در آینده شاهد رشد و تعالی این استان در ابعاد مختلف خواهیم بود.