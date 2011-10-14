علت پروژه ایران هراسی ترس از طوفان عشق مردم به رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نمازجمعه قم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه برگزار شد در سخنانی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه اظهار داشت: این استان در طول تاریخ انقلاب و به خصوص در سالهای دفاع مقدس جانانه از مرزها و سرزمین اسلامی ما دفاع کرد و برای کشور افتخار آفرید.

سعیدی گفت: این سفرها و حضور رهبر انقلاب در میان مردم سبب ماندگاری، تحکیم و تعمیق انقلاب خواهد شد و این امر از اختصاصات حکومت های اسلامی است که رهبران الهی با مردم در ارتباط مستقیم هستند.

خطیب نمازجمعه قم افزود: حاکمان جرم و ظالمان از این امر متنفرند و هرگز مایل نیستند در میان مردم باشند و در کاخ های خود به عیش و نوش مشغولند.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب دلتنگی ها و خستگی های خود را با حضور در جمع خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران برطرف می کنند و خانواده های معظم شهدا نیز وقتی در میان رهبری قرار می گیرند غم و سختی دوری از عزیز خود را فراموش می کنند.

سعیدی با بیان اینکه جانبازان و ایثارگران به رهبری اطمینان می دهند که باز حاضرند جان خود را در راه انقلاب و اسلام نثار کنند، اظهار داشت: دشمنان وقتی طوفان عشق، ارادت، عقلانیت و بصیرت مردم در حمایت از رهبر معظم انقلاب را می بینند و بیداری اسلامی را در منطقه مشاهده می کنند و وقتی می بینند رایحه اسلام به دنیای کفر کشانده شده و زلزله سنگین بر پیکر آنها افتاده است دیوانه وار به یاوه گویی می پردازند و به پروژه ایران هراسی دامن می زنند.

محبوبیت رهبر معظم انقلاب از مرزهای کشور عبور کرده است

خطیب نمازجمعه قم در ادامه رهبر معظم انقلاب را یگانه رهبر برحق در زیر سایه حضرت حجت دانست و اظهار داشت: محبوبیت رهبر معظم انقلاب امروز از مرزهای کشور عبور کرده و به سراسر دنیا کشیده شده است.

سعیدی تصریح کرد: کسانی که توطئه می کنند تا روحیه مردم را خراب کنند و وحدت را از بین ببرند بدانند ملت ایران مصمم هستند تا در عصر غیبت عاشقانه از رهبری حمایت کنند و در انتظار خورشید جمال آل محمد باشند.

وی گفت: ما در سایه حمایت از رهبر معظم انقلاب انتظار حکومت جهانی را می کشیم و با توطئه دشمنان نیز مردم عقب نشینی نمی کنند.

امام جمعه قم در ادامه با بیان اینکه سفرهای رهبری به استانهای کشور پیام ها و اثراتی دارد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این سفرها علاوه بر بررسی معضلات آن مناطق فرصت می یابند تا مواضع جهانی خود را اعلام کنند.

سعیدی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص اینکه ما از دل تحریم ها به پیشرفت هایی دست یافته ایم اما کشورهای منطقه نتوانستند به این موفقیت ها برسند، افزود: چون مردم به حکومت اعتقاد و اعتماد دارند در سایه این تحریم ها راهی برای پیشرفت باز می شود ولی در سایر کشورها چون تبعیت از رهبری وجود ندارد تحریم اثرات منفی دارد.

مردم کسانی را که برخلاف انقلاب رفتار کنند حذف می کنند

خطیب نماز جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هر کسی در این موقعیت بخواهد به روحیه و وحدت مردم آسیب برساند و حرکتی برخلاف انقلاب داشته باشد به فرموده رهبر انقلاب مردم او را حذف خواهند کرد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی این امر را از پایه های اصلی حکومت اسلامی برشمرد و یادآور شد: رهبر انقلاب در این سفر نیز فرمودند باید در پرونده اختلاس اخیر با هر کسی در هر جایگاهی که دخیل بوده است برخورد شود.

اهرم فشار و جنجال در روند بررسی اختلاس پذیرفتنی نیست

سعیدی با بیان اینکه نباید در روند بررسی این پرونده اهرم های فشار به حرکت درآیند و عده ای جنجال آفرینی کنند، افزود: هیچ چیز بیشتر از این مردم را خرسند نمی کند که حکومت اسلامی در راه احقاق حقوق مردم با زورگویان و مفسدان مبارزه کند.

وی ادامه داد: اولین دستگاهی که باید با مفاسد اقتصادی مبارزه کند دولت است و قوه قضائیه در مرحله آخر قرار دارد و دولت باید با سپر کردن سینه خود نگذارد زیاده خواهان در این عرصه وارد شوند.

خطیب نمازجمعه قم در بخش پایانی خطبه های خود به مناسبت های این هفته همچون روز جهانی استاندارد، روز جهانی نابینایان، روز پیوند اولیا و مربیان و هفته تربیت بدنی اشاره کرد.