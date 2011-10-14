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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

حجت الاسلام حسینی:

مردم کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند/ لزوم چاره اندیشی برای 80 نابینای ابرکوه

مردم کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند/ لزوم چاره اندیشی برای 80 نابینای ابرکوه

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه با اشاره به استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب گفت: مردم کرمانشاه در استقبال از مقام معظم رهبری سنگ تمام گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه ضمن تمجید از مردم کرمانشاه اظهار داشت: این مردم ولایی در استقبالی حماسی و تاریخی، ایمان و تدین، فرهنگ، وفاداری، خونگرمی، فهم و هوشمندی و سابقه تمدن درخشان و پرافتخار خود را به نمایش گذاشتند و پس از 23 سال انتظاری صبورانه، مقتدای خویش را همچون نگینی در میان حلقه دلها قرار دادند.

وی افزود: سفر رهبر معظم انقلاب نیز پاسخی مژده بخش به این همه قابلیتهاست و به طور قطع مسئولان این استان را بر آن خواهد داشت که در خدمت بی منت به این مردم ولایتمدار، با انگیزه ای بیشتر و میدانی فراگیرتر خدمت رسانی کنند.

حسینی به مناسبت روز جهانی عصای سفید نیز گفت: این نامگذاری فرصتی برای برانگیختن حس مسئولیت مردم است تا نسبت به رعایت مسائل ایمنی و رعایت حقوق اجتماعی روشندلان، وظیفه شناسی بهتری داشته باشند.

وی افزود: در شهرستان ابرکوه 80 نابینا و کم بینا وجود دارد که تعدادی از آنان دارای مشکل اشتغال و درآمد هستند و مردم باید به کمک مسئولان این مشکل را حل کنند.

حسینی به مردم توصیه کرد: چون به لطف خدا در این زمان قسمت عمده نابینایی که معلول چشم تنبلی کودکان است، قابل درمان و پیشگیری است، خانواده ها از فرصت استفاده کرده و به سرعت به معاینه چشم کودکان خود بپردازند.

خطیب جمعه ابرکوه در خصوص هفته بهداشت روان نیز اظهار داشت: در امر بهداشت روان، آموزش مهارتها و تخصصها برای سلامت روان جامعه و آحاد مردم ضرورتی محسوس است و لازم است که مردم به کمک مسئولان بهداشت روان با نظام اولیه مراقبتهای بهداشتی آشنا شوند و مسئولان نیز سلامت روانی جامعه را جدی تر بگیرند تا شاهد مشکلاتی از قبیل اختلالات رفتاری و روانی، افسردگی و اعتیاد که برای کشور بار منفی دارد، نباشیم.

وی از تلاش شبکه بهداشت و درمان در این زمینه تشکر کرد و هفته اولیاء و مربیان و سالروز شهادت شهید اشرفی اصفهانی را نیز گرامی داشت.

کد مطلب 1432647

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