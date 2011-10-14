مردم کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند/ لزوم چاره اندیشی برای 80 نابینای ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه ضمن تمجید از مردم کرمانشاه اظهار داشت: این مردم ولایی در استقبالی حماسی و تاریخی، ایمان و تدین، فرهنگ، وفاداری، خونگرمی، فهم و هوشمندی و سابقه تمدن درخشان و پرافتخار خود را به نمایش گذاشتند و پس از 23 سال انتظاری صبورانه، مقتدای خویش را همچون نگینی در میان حلقه دلها قرار دادند.

وی افزود: سفر رهبر معظم انقلاب نیز پاسخی مژده بخش به این همه قابلیتهاست و به طور قطع مسئولان این استان را بر آن خواهد داشت که در خدمت بی منت به این مردم ولایتمدار، با انگیزه ای بیشتر و میدانی فراگیرتر خدمت رسانی کنند.

حسینی به مناسبت روز جهانی عصای سفید نیز گفت: این نامگذاری فرصتی برای برانگیختن حس مسئولیت مردم است تا نسبت به رعایت مسائل ایمنی و رعایت حقوق اجتماعی روشندلان، وظیفه شناسی بهتری داشته باشند.

وی افزود: در شهرستان ابرکوه 80 نابینا و کم بینا وجود دارد که تعدادی از آنان دارای مشکل اشتغال و درآمد هستند و مردم باید به کمک مسئولان این مشکل را حل کنند.

حسینی به مردم توصیه کرد: چون به لطف خدا در این زمان قسمت عمده نابینایی که معلول چشم تنبلی کودکان است، قابل درمان و پیشگیری است، خانواده ها از فرصت استفاده کرده و به سرعت به معاینه چشم کودکان خود بپردازند.

خطیب جمعه ابرکوه در خصوص هفته بهداشت روان نیز اظهار داشت: در امر بهداشت روان، آموزش مهارتها و تخصصها برای سلامت روان جامعه و آحاد مردم ضرورتی محسوس است و لازم است که مردم به کمک مسئولان بهداشت روان با نظام اولیه مراقبتهای بهداشتی آشنا شوند و مسئولان نیز سلامت روانی جامعه را جدی تر بگیرند تا شاهد مشکلاتی از قبیل اختلالات رفتاری و روانی، افسردگی و اعتیاد که برای کشور بار منفی دارد، نباشیم.

وی از تلاش شبکه بهداشت و درمان در این زمینه تشکر کرد و هفته اولیاء و مربیان و سالروز شهادت شهید اشرفی اصفهانی را نیز گرامی داشت.