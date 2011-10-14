به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی سینمای آرژانتین شب گذشته 21 مهر ماه با حضور رودریگو ویلا تهیه کننده و فیلمساز، گیشرما راسی مستندساز و جولیا دربوله مستندساز در سالن شهر قصه سینما آزادی برگزار شد.

گیشرما راسی درباره وضعیت نمایش فیلم های سینمای آرژانتین گفت: قانون پخش در آرژانتین به تازگی تغییر کرده است در گذشته اکثر پخش‌ها در اختیار بخش خصوصی بود اما با قانون جدید 33 درصد از پخش در اختیار بخصوصی، 33 درصد در اختیار دولت و 33 درصد نیز در اختیار بخش غیرانتفاعی قرار دارد و اگر کسی این قانون را زیر پا بگذارد باید مالیات سنگینی را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فرهنگ آرژانتینی در سینما می‌تواند سایه سنگین هالیوود را کاهش دهد، اظهار کرد: تاثیرات سینمای آمریکا وجود دارد اما فیلم‌هایی که با موضوعات اجتماعی و حقوق بشر ساخته می‌شوند مورد توجه مردم آرژانتین قرار می‌گیرد و توانسته جایگاه خودش را به دست آورد.

این مستندساز با بیان اینکه در دوره‌ای سینمای آرژانتین تحت شدیدترین سانسورها قرار داشت، ادامه داد: در دهه 70 و 80 آرژانتین تحت نظر حکومت ارتشی اداره می‌شد در آن شرایط همه هنرها و رسانه‌ها زیر نظر حکومت فعالیت می‌کردند و سانسور شدیدی در قبال فیلم‌ها صورت می‌گرفت. اما بعد از این تاریخ تغییرات زیادی رخ داد و آزادی‌های اجتماعی دوباره به مردم داده شد.

در ادامه رودریگو ویلا تهیه کننده و فیلمساز درباره شرایط فیلمسازی و تولیدات مشترک با سایر کشورها گفت: در آرژانتین کمپانی‌هایی هستند که که به دنبال برقراری ارتباط فیلمسازان آرژانتینی با سایر کشورها می‌گردند. ما نیز در ایران به دنبال برقراری ارتباط با فیلمسازان ایرانی هستیم و در این چند روز که در ایران هستم فهمیدم به لحاظ فرهنگی نزدیکی بیشتر وجود دارد. در آرژانتین براساس نیاز مردم فیلم‌ها ساخته می‌شود به همین دلیل موضوعات اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

این فیلمساز در پاسخ به این سوال که اگر بخواهد در ایران فیلمی بسازد، موضوع فیلم چیست؟ عنوان کرد: طی سال‌های گذشته دیدارهایی با اعضای پرس تی وی داشتیم اما در ایران به این نتیجه رسیدم که همه آنچه رسانه‌های غربی درباره می گویند واقعیت ندارد و اگر بخواهم فیلمی در ایران بسازم قطعا درباره مردم ایران خواهد بود.

در ادامه این نشست جولیا دربوله درباره چگونگی پخش فیلم‌های مستقل در شبکه‌های آرژانتین گفت: برای کسانی که امکان رفتن و تماشای فیلم‌های مستقل را ندارند شبکه‌های محلی به پخش آثاری می‌پردازند که فیلمسازان آن منطقه ساخته‌اند تا امکان عرضه فیلم‌ها وجود داشته باشد.

دربوله با اشاره به اینکه سینمای مستند سیاسی در آرژانتین از محبوبیت خوبی برخوردار است اظهار کرد: سینمای مستند در آرژانتین در دهه 50 به شدت سیاسی بود اما با روی کار آمدن حکومت ارتشی در دهه 70 سینمای مستند سیاسی تحت سانسور شدید قرار گرفت و با سقوط حکومت ارتشی ساخت فیلم‌های سیاسی کمرنگ شد و جای خود را به موضوعات اجتماعی داد و فرهنگ آرژانتین داد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ساخت هرگونه فیلمی آزاد است و همه می‌توانند فیلم مورد نظرشان را بسازند و مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود.