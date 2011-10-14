بیداری مردمی در جهان رو به گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا کریمی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج افزود: فرهنگ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به خاورمیانه، آمریکا و کشورهای اروپایی نیز رسیده است.

امام جمعه موقت کرج ادامه داد: این فرهنگ به صورت حرکتهای مردمی خود را در کشورهای مختلف نشان می دهد و اتفاقات و حرکتهای مردمی اخیر در کشورهای مختلف، این امر را تایید می کند.

وی عنوان کرد: عزت ایران اسلامی در سایه ولایت فراهم شده و شاهد شکوفایی اسلام ناب محمدی با الهام از فرهنگ ولایی در جهان هستیم که این امر بسیار مهم است.

کریمی همچنین به مناسبتهای مختلف این هفته از قبیل روز جهانی عصای سفید، هفته تربیت بدنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی اشاره کرد.

روز استاندارد، دیگر موردی بود که امام جمعه موقت کرج در نماز جمعه این هفته به آن اشاره کرده است.

این مسئول همچنین مناسبتهای یادشده را به دست اندرکاران این عرصه ها تبریک گفت.