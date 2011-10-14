پنجمین جشنواره آسمان هشتم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره فرهنگی، هنری ورزشی آسمان هشتم صبح جمعه در مراسمی که با حضور مرتضی طاهریان معاون فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و همایون امیرزاده معاون مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روستای کردر میناب برگزار شد به کارخود پایان داد.

این جشنواره در 24 رشته که شامل 16 رشته فرهنگی هنری و هشت رشته ورزشی بود با شرکت دو هزار و 426 نفر در روستای کردر میناب برگزار شد.

از جمله رشته های این جشنواره می توان به قرآن، اذان، تواشیح، شعر، سرود، نقاشی، داستان نویسی، فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، تیراندازی و دوچرخه سواری اشاره کرد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره برگزیدگان کلیه رشته ها معرفی و با اهدای جوایزی از آنان تقدیر شد.

جشنواره مردمی آسمان هشتم برای نخستین بار در سال 86 توسط مردم روستای کردر میناب برگزار شد و تا کنون نیز برگزاری این جشنواره به دبیری ابراهیم ذاکری یکی از اهالی این روستا و با همکاری مردم ادامه دارد.

این جشنواره در حال حاضر یکی از رویدادهای جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) محسوب می شود.