به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی در جمع بسیجیان استان کرمانشاه؛ با اشاره به نهضت اعتراضی مستضعفان در آمریکا گفت: امروز در پرتو قیام محرومین آمریکا می توان تصویر زیبای جهان بدون رژیم آمریکا را دید.

وی اضافه کرد: جهانی بدون جنگ های وسیع خانمانسوز، بدون بانک ها و سرمایه های انباشته از ثروت غارت شده محرومان جهان و فقرای آمریکا، جهانی بدون زندان های بزرگ و شکنجه گاه های بین المللی، بدون ماهواره ها و شبکه های بزرگ تبلیغی ضد اخلاق و تباه کننده حرث و نسل جهان و بدون شاهان و دیکتاتورهای جنایتکار.

نقدی افزود: اگر پناهگاه غارتگران بزرگ ثروت ملت ها، دیگر وجود نداشته باشد چه کسی و با چه پشتوانه ای می تواند اختلاس بزرگ میلیاردی کند؟ وقتی این رژیم پلید کنار رود آثار آن را می توان همه جا حس کرد. از قطع بمباران روزانه پاکستان تا بمب گذاری هر روزه کابل و بغداد و کربلا تا کاهش چشم گیر مفاسد مالی و اخلاقی و کم شدن محسوس مواد مخدر و اعتیاد در همه جای دنیا. آثار جهان زیبای بدون رژیم آمریکا را می توان در همه جا دید حتی در حجاب خانم های شمال شهر تهران.

وی با اشاره به حمایت گسترده رژیم آمریکا از وهابیت در منطقه خاطرنشان کرد: تنها زمانی آرزوی دیرینه ملت ما - ساختن دوباره بارگاه بقیع و زیارت آرام در صحن و سرای چهار امام معصوم در مدینه - محقق می شود که رژیم آمریکا به عنوان پشتوانه ی اصلی وهابیت فروپاشد.

رئیس سازمان بسیج با هشدار نسبت به برنامه ریزی رژیم حاکم بر آمریکا برای موج سواری بر قیام مستضعفین و به انحراف کشاندن آن اظهار داشت: قیام مستضعفین آمریکایی، نوید بخش آینده ای روشن برای جامعه بشری است و همه باید از آن حمایت کنند و مراقب انحراف و نفوذ دشمن در این قیام مردمی باشند.

وی با اشاره به جنایات گسترده ارتش رژیم آمریکا در جهان گفت: ارتش جنایتکار این رژیم شصت سال است شب و روز در گوشه و کنار جهان مشغول اشغالگری، تجاوز و آدم کشی است.

نقدی افزود: از بمب اتم، اسلحه شیمیایی، بمب های اورانیوم و بدترین سلاح های کشتار جمعی که نتیجه آن برای بشریت ترس، ناامنی، مرگ، آوارگی، اشغال، آلودگی شدید محیط زیست، میلیون ها کشته و ده ها میلیون معلول و مجروح بوده گرفته تا جنایاتی که هر روز در عراق و افغانستان و پاکستان ادامه دارد؛ محصول عملکرد این رژیم جنایت کار است.

وی با اشاره به نارضایتی گسترده مردم آمریکا از جنگ در عراق و افغانستان خاطرنشان کرد: نتیجه این جنگ افروزی ها برای مردم آمریکا چیزی جز از دست دادن جوانان شان در جنگ، فقر و گرسنگی، منفور شدن در افکار عمومی و جهان، از دست رفتن ثروت های عمومی به نفع سرمایه داران از خدا بی خبر و صاحبان صنایع بزرگ تسلیحات نبوده و حاصل آن برای رژیم آمریکا هم یک ارتش در گل مانده و ناتوان است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اوضاع بغرنج اقتصادی رژیم آمریکا گفت: اقتصاد آمریکا یک اقتصاد غارتگر و شدیداً وابسته به غارتِ ثروت کشورهای دیگر بویژه نفت خاورمیانه است که امروز با بیداری و مقاومت ملت ها در مقابل غارت کشورها کفگیرش به ته دیگ خورده است.

وی ادامه داد: اقتصاد آمریکا شدیداً متکی به استثمار مردم محروم و مستضعف آمریکا است و هر روز ثروت اکثریت 99 درصدی را جمع می کند و به جیب اقلیت یک درصدی می ریزد.

نقدی تاکید کرد: نتیجه همه این سیاهکاری ها، یک اقتصاد بزرگ ورشکسته با چند هزار میلیارد دلار بدهی خارجی، نزدیک به هزار میلیارد دلار کسری بودجه و رشد منفی اقتصادی است که در حال ورود به چهارمین سال خود است و صدها میلیون گرسنه رو به موت در جهان و ده ها میلیون فقیر و نزدیک به ده میلیون گرسنه کارتن خواب را در آمریکا بوجود آورده است.

وی سیستم امنیتی آمریکا را مخوف و جنایتکار عنوان کرد و گفت: شبکه مخوف امنیتی آمریکا متشکل از 13 سازمان اطلاعاتی و ده ها نهاد پلیسی خشن و سرکوبگر است که نفوذ، جاسوسی، خیانت، شکنجه و آدم کشی مرام آن هاست و هم اکنون این دستگاههای جنایت پیشه به خاطر سرخوردگی از ناکامی هایی که دارند به سازماندهی شرکت های خصوصی پلیسی روی آورده تا بتوانند دستان بازتری برای اعمال سرکوب و فشار علیه ملت آمریکا و سایر ملت ها داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج ضمن برشماری جنایات شبکه امنیتی آمریکا گفت: این سازمان های کثیف و غیرانسانی در جاهایی مثل افغانستان و پاکستان تشکل های متحجر طالبان و القاعده را پشتیبانی می کنند تا هر مسلمانی را که با آنها هم جهت نیست کافر بخوانند و فتوای قتل بدهند و با انفجارها در کوچه و بازار و قتل زائران اماکن متبرکه از نوزاد و کودک نوجوان تا پیران سالخورده و ملت های مقاوم در مقابل اشغال، را بترسانند و در جای دیگری مثل ایران باندهای فساد و قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر را تحت پوشش حمایت خود قرار دهند.

وی با اشاره به زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب افزود: نتیجه حاکمیت این شبکه مخوف؛ سرکوب روزانه ی مبارزان در آمریکا، افتضاحات بین المللی ضد بشری همچون زندان گوانتانامو و زندان ابوغریب، دهها شکنجه گاه و زندان مخفی در اروپا و آمریکای لاتین و کشتارهای روزانه مردم بی دفاع در بمب گزاری ها و ترورها در کوچه و بازار و زیارتگاه ها است.

نقدی با محکوم کردن سانسور اعتراضات مردم آمریکا در رسانه های این کشور ابراز داشت: رژیم آمریکا صاحب دنیایی از رسانه است اما رسانه هایی که رسالتشان نرساندن حقیقت به مردم و ایجاد یک خفقان نرم، وارونه جلوه دادن حقایق، مظلوم و آزادی خواه را تروریست و جنایتکار نشان دادن و غارتگر و متجاوز را محور حقوق بشر معرفی کردن است.

وی مردم آمریکا را قربانی اصلی رسانه های صهیونیستی خواند و افزود: دستاورد پمپاژ شرارت، آدم کشی، فساد اخلاقی، تحمیل بی حیایی، بی شرمی، آلودگی و فساد توسط رسانه های آمریکا؛ حدود 60 درصد ازدواج منجر به طلاق، 40 درصد اولاد نامشروع و فروپاشی خانواده ها و غفلت و بی خبری مردم است.

رئیس سازمان بسیج در خصوص ماهیت و نقش حقیقی سفارتخانه های آمریکا اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی این کشور جاسوس خانه هایی به اسم سفارتخانه را با صدها و گاهی هزاران کارگزار که صبح و شام در حال توطئه علیه آزادی خواهان و حمایت از گروه های تروریستی هستند، تاسیس کرده و مأموریت اصلی این جاسوس خانه ها حفظ دیکتاتورها و حکومت های استبدادی شاهان فاسد و رؤسای جمهور مادام العمر است.