کودکان ایرانی پیام جشنواره فیلم کودک را به گوش جهانیان رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج گروه از کودکان و نوجوانان ایرانی پیام جشنواره با مضمون "نشاط و شادابی برای کودکان، امید و تعالی برای نوجوانان و مهربانی و همدلی برای خانواده‌ها" را طی روزهای دوشنبه 18 و سه شنبه 19 مهر ماه (10 و 11 اکتبر 2011) به سفارتخانه‌های 42 کشور جهان اهدا کردند.

در جریان این دیدار ها کودکان و نوجوانان ایرانی با حضور در سفارت خانه‌های کشورهای کانادا، اندونزی، لهستان، کرواسی، جمهوری چک، بلژیک ، فرانسه، هلند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، کلمبیا، روسیه، پرتغال، ایتالیا، سوئیس، اکراین، لتونی، سوئد، آذربایجان، بحرین، قطر، سوریه، لبنان، مصر، ونزوئلا، تاجیکستان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، عراق، کویت، امارات متحده عربی، عربستان، یونان، قبرس، پرو، برزیل، مکزیک، سومالی، بلاروس و فلسطین پیام جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را به گوش جهانیان رساندند.

محمدرضا حکیم پناه به انتخاب دبیر جشنواره به عنوان نماینده ستاد برگزاری این رویداد هماهنگی‌های لازم برای این دیدارها را انجام داد.



بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.