۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

اعتراضات مردمی در شرق عربستان همچنان ادامه دارد

رسانه ها از ادامه اعتراضات در شرق عربستان و افزایش مطالبات مردمی برای دموکراسی و اصلاحات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه پرس تی‌وی، مردم معترض در شرق عربستان سعودی با شعار ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشور تظاهرات کرده‌اند.

روز گذشته منطقه العوامیه در شرق عربستان، شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز و سرکوبگرانه آل سعود بود.
 
فعالان سعودی در شرق عربستان طی ماه‌های اخیر با برپایی چندین تظاهرات ضد دولتی، بر ضرورت اصلاحات و آزادی فوری زندانیان سیاسی تاکید کرده اند.
 
منطقه العوامیه اخیراً از سوی نیروهای امنیتی سعودی محاصره شده بود. به گفته دیده‌بان حقوق بشر از ماه فوریه تا کنون و در ادامه سرکوب معترضان سعودی توسط دولت، بیش از یکصد و 60 معترض دراین کشور دستگیر شده‌اند.
 
به گفته موسسه حقوق بشری "جامعه نخست" که مرکز آن در عربستان واقع است، دستگیرشدگان مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند.
