75 درصد بیاران بیمارستان لقمان اورژانسی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی رییس مجتمع بیمارستانی لقمان حکیم خطاب به وزیر بهداشت و حضار در این مراسم گفت: دکتر وحید دستجردی اولین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که برای افتتاح یک بخش به بیمارستان لقمان حکیم آمده اند.

وی افزود: لقمان حکیم 10 ساختمان، 420 تخت ثابت، 353 تخت فعال، 17 بخش و 38 هزار متر مربع مساحت دارد.

رئیس بیمارستان لقمان اظهار داشت: سالانه 200 هزار بیمار به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه می کنند که 120 هزار نفر در درمانگاه ها و 70 هزار نفر به اورژانس های لقمان مراجعه دارند.

وی افزود: با وجود تمام این امکانات و بیمار مراجعه کننده بیمارستان لقمان حکیم که قطب مسمومیت در کشور است از هر نظر مظلوم است.



امیدوار رضایی خواستار ارائه اعتبارات لازم برای اتمام طرح های عمرانی این بیمارستان شده و از بیمه ها خواست بدهی خود را به لقمان حکیم بپردازند.



به گفته دکتر رضایی 75 درصد بیماران لقمان حکیم اورژانسی هستند و بخش جدید اورژانس این بیمارستان دارای 2 اتاق عمل، آزمایشگاه و رادیولوژی است.