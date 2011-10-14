حضور رهبر انقلاب در گلزار شهدای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز جمعه در گلزار شهدای کرمانشاه حضور یافتند و با حضور بر مزار شهید محراب آیت الله اشرفی و مزار آیت الله نجومی از علمای نامی کرمانشاه علوّ درجات آنان را مسئلت کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس بر مزار شهدای والا مقام کرمانشاه حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهداء این شهر را گرامی داشتند.
حضرت آیتالله خامنهای در گلزار شهدای کرمانشاه حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز جمعه در گلزار شهدای کرمانشاه حضور یافتند و با حضور بر مزار شهید محراب آیت الله اشرفی و مزار آیت الله نجومی از علمای نامی کرمانشاه علوّ درجات آنان را مسئلت کردند.
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