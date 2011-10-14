  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

حضور رهبر انقلاب در گلزار شهدای کرمانشاه

حضور رهبر انقلاب در گلزار شهدای کرمانشاه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در گلزار شهدای کرمانشاه حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز جمعه در گلزار شهدای کرمانشاه حضور یافتند و با حضور بر مزار شهید محراب آیت الله اشرفی و مزار آیت الله نجومی از علمای نامی کرمانشاه علوّ درجات آنان را مسئلت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس بر مزار شهدای والا مقام کرمانشاه حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهداء این شهر را گرامی داشتند. 
 
 

کد مطلب 1432671

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها