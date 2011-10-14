حضور رهبر انقلاب در گلزار شهدای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز جمعه در گلزار شهدای کرمانشاه حضور یافتند و با حضور بر مزار شهید محراب آیت الله اشرفی و مزار آیت الله نجومی از علمای نامی کرمانشاه علوّ درجات آنان را مسئلت کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای سپس بر مزار شهدای والا مقام کرمانشاه حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهداء این شهر را گرامی داشتند.



