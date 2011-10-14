جشنواره ملی سرود رضوی در روستای کردر میناب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان صبح جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی، هنری ورزشی آسمان هشتم با بیان اینکه در کشور، روستای کردر میناب را با نام امام رضا (ع) می شناسند، اظهار داشت: مردم این روستا باید افتخار کنند که تمام توان خود را برای برگزاری جشنواره ای فرهنگی هنری در خصوص امام رضا (ع) گذاشته اند و در کشور نام روستای آنها با نام امام رضا (ع) شناخته می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته بنده دو قول به مردم روستای کردر دادم. یکی از این قولها برگزاری جشنهای زیر سایه خورشید در این روستا بود که متاسفانه این امر به علت فشردگی برنامه های این جشن محقق نشد.

معاون فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: وعده دیگر بنده به مردم روستای کردر برگزاری یک جشنواره ملی روستایی در این منطقه بود که طبق تصمیم ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور میزبانی جشنواره ملی سرود رضوی به روستای کردر میناب سپرده شد و دبیرخانه این جشنواره از عید غدیر سال جاری کار خود را در این روستا آغاز خواهد کرد.

طاهریان عنوان کرد: با برگزاری جشنواره سرود رضوی روستای کردر به یکی از مراکز جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) تبدیل خواهد شد و امیدوارم روند برگزاری این جشنواره ها به خوبی در این روستا ادامه داشته باشد.