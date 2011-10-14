بحران در سینما قبل از سال 85 شروع شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم هاشم میرزاخانی ـ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران ـ گزارشی در خصوص فعالیت‌های این انجمن ارایه کرد و در ادامه معاون امور سینمایی در سخنانی با سپاس از تلاشهای مدیران انجمن سینمای جوانان ایران یکی از سیاستهای جدید این دوره معاونت سینمایی را دغدغه‌مند کردن مسوولین، مردم و معطوف کردن نگاه آنان به موضوع سینما دانست.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگردانان سینما در سال 1385 ادامه داد:کسانی که امروز دم از بحران در سینما می‌زنند خبر ندارند این بحران قبل از سال 85 شروع شده بود و دیدار سینماگران با رهبر معظم انقلاب و نفس ملکوتی ایشان نگذاشت چراغ این سینما خاموش شود و پس از آن تلاش شد فرآیندهای سینما رشد مثبت داشته باشد که در این دوره شتاب بیشتری به خود گرفته است. متأسفانه کسانی که این روزها دم از بحران در سینمای ایران می‌زنند نقش دایه مهربان‌تر از مادر را ایفا می‌کنند.

معاون سینمایی در ادامه گفت:در خصوص سینما باید اذعان داشت که فرمایش حضرت امام (ره ) در روز 12 بهمن در خصوص سینمای ایران و اینکه ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم، خط و مشی سینمای ایران را تبیین کرد و از بسته‌شدن سینما جلوگیری بعمل آورد و توجه رهبری نیز چه در زمان ریاست جمهوری ایشان و چه در دوره رهبریشان متوجه مسائل فرهنگی و هنری بوده است و این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.در شرایطی که ما با هجمه‌های چند سویه روبرو هستیم باید توجهات بیشتری داشته باشیم چون عده‌ای می‌خواهند این سینما اپوزیسیون نظام باشد که من معتقدم این جریان از آن طرف آبها هدایت می‌شود.

وی در خصوص دفاتر سینمای جوان در سطح کشور اعلام داشت: ما می‌بایست در آینده مأموریت جدیدی داشته باشیم .تقویت بخش خصوصی در حوزه سینمای جوان و حمایت از آن ترجیح به داشتن یک انجمن سینمای جوان در استان ،جدا شدن حوزه آموزش سینما از وزارت علوم و داشتن نگاه عدالت محورانه در سطح کشور در حوزه انجمن سینمای جوان از مباحثی بود که توسط معاون امور سینمایی مطرح شد.

شمقدری در بخش دیگری از سخنانش در این دیدار ،رجوع به افراد امین و معتمد مردم ، ائمه جمعه ، علما و فرهیختگان و تربیت هنر جوی مردمی که آثارش برخاسته از نیازهای مردم باشد را از مسئولیتهای دیگر دفاتر انجمن سینمای جوان دانست و توجه به پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های گوناگون از جمله مسائل انرژی هسته‌ای ، عمرانی و ... را از از اولویتهای ساخت و تولید دفاتر انجمن دانست.

سپردن بخشی از مأموریت استانی سازمان سینمایی به انجمن سینمای جوان از مباحثی بود که شمقدری در این دیدار مطرح کرد.