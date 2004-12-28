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۸ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۱۲

هافبك تيم فوتبال استقلال اهواز از نيم فصل دوم به ميدان مي رود

باقراحمدي بازيكن مياني تيم فوتبال استقلال اهواز پس ازماهها مصدوميت از نيم فصل دوم به ميدان بازخواهد گشت.

به گزارش خبرنگار"مهر" باقر احمدي فصل گذشته يكي ازبهترين بازيكنان استقلال اهواز بود، اما ازابتداي ليگ امسال به علت مصدوميت نتوانست تيمش را همراهي كند.
اين بازيكن درحال حاضر تمرينات فيزيوتراپي خود را در تهران پشت سرمي گذارد وبه گفته مربي تيم فوتبال استقلال اهواز ازهفته شانزدهم مي تواند اين تيم را درليگ برترهمراهي كند.
استقلال اهواز براي ديدارروزجمعه خود مقابل شموشك نوشهرعلاوه بر باقر احمدي، امين رضوي را بعلت محروميت دراختيار ندارد.

کد مطلب 143268

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