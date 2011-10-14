سه بازیکن صبای قم بازی مقابل ذوب آهن را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم آخرین تمرین خود پیش از مصاف عصر امروز مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته دهم لیگ برتر را در حالی برگزار کرد که این تمرین با در غیاب یک بازیکن محروم و دو بازیکن مصدوم تیم فوتبال صبای قم به انجام رسید.



با توجه به اینکه بازی دو تیم صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم از نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 17 عصر امروز جمعه بیست و دوم مهرماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود، شاگردان عبدالله ویسی نیز آخرین تمرین خود را پیش از این بازی، پنجشنبه شب در این ورزشگاه برگزار کردند.



در این تمرین سهراب بختیاری زاده کاپیتان تیم فوتبال صبای قم و یکی از مدافعان کلیدی این تیم در دیدارهای قبل لیگ برتر، در کنار سایر بازیکنان حضور نداشت که عبدالله ویسی دلیل غیبت این بازیکن را بیماری شدید بخیتاری زاده عنوان کرد.



بختیاری زاده در حالی به دلیل بیماری دیدار حساس صبای قم برابر ذوب آهن اصفهان در هفته دهم لیگ برتر را از دست داد که در هفته نهم در دیداری خارج از خانه صبای قم برابر تیم فوتبال پرسپولیس تهران به طور کامل برای صبای قم بازی کرد ولی در این بازی نمی‌تواند صبا را همراهی کند.



دیگر بازیکن مصدوم تیم فوتبال صبای قم برای دیدار هفته دهم مقابل شاگردان منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، حامد لک سنگربان جوان و ملی پوش صبای قم است که گویا مصدومیتش در دقایق پایانی دیدار هفته نهم مقابل پرسپولیس تهران دلیل غیب وی در دیدار با ذوب آهن اصفهان است.



لک بعد از اینکه مقابل پرسپولیس تهران 90 دقیقه در ترکیب اصلی بازی کرد، در این تمرین در کنار سایر بازیکنان صبای قم حضور نداشت و عبدالله ویسی نیز در خصوص دلیل عدم حضور این بازیکن گفت: به لک استراحت دادیم تا زودتر به شرایط آرمانی باز گردد.



سومین غایب سرشناس صبای قم در دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان وحید حمدی نژاد خواهد بود که به دلیل دریافت سه کارت زرد در دیدارهای قبلی تیمش سه اخطاره شده و به همین خاطر تنها محروم صبا در این دیدار لقب گرفته است.



این در حالی است که مرور آخرین تاکتیک‌های دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و از جمله مهم‌ترین دستوارت و برنامه‌های کادر فنی صبای قم بود که عبدالله ویسی برای بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در آخرین تمرین این تیم پیش از بازی با حریف اصفهانی در نظر گرفت.



در این تمرین احمد خرمالی سنگربان سابق تیم ابومسلم مشهد که در 9 هفته قبل حتی روی نیمکت صبای قم نیز حضور نداشت، در کنار مسعود غلامعلی زاد دیگر دروازه بان تیم فوتبال صبای قم زیر نظر داریوش اسفندیاری مربی دروازه بان های صبای قم تمرین کرد.



دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را اشکان خورشیدی سوت می زند.