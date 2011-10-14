ماجرای پیراهن مشکی و شلوار جین آبی استیو جابز/ محل دفن رئیس اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز در پارکی به وسعت 35 هکتار و به فاصله 10 دقیقه از خانه دفن شد. این پارک که Alta Mesa Memorial Park نام دارد چمنزاری در میان درختان و درخچه هایی است که با سنگ قبر افرادی چون "دیوید پاکارد"، یکی از دو بنیانگذار شرکت "هیولت- پاکارد" (HP) تزئین شده است.

Alta Mesa Memorial Park تنها گورستان "پالو آلتو" است که در سال 1904 به صورت خصوصی در فاصله چند کیلومتری از کوپرتینو، بین استنفورد و مانتین ویوو تاسیس شد.

قرار بود در این پارک "بیل هیولت" نیز به خاک سپرده شود اما زمانی که در سال 2001 درگذشت، این گورستان در اعتصاب بود و بنابراین خانواده بنیانگذار دیگر شرکت HP مجبور شدند وی را در محل دیگری به خاک بسپارند. "بیل هیولت" سالها قبل به مدت 20 دقیقه تلفنی با یک نوجوان 12 ساله ناشناس به نام "استیو جابز" درباره الکترونیک حرف زده بود.

در این مکالمه تلفنی، جابز به بیل هیولت گفت: "سلام. من استیو جابز هستم. 12 سال سن دارم و در دبیرستان درس می خوانم. می خواهم یک فرکانس شمار بسازم، می خواستم بدانم شما قطعات اضافی ندارید که در اختیار من بگذارید؟"

بیل هیولت، مدیر HP قطعات مورد نیاز را در اختیار جابز قرار داد و در تابستان او را برای کار در خط مونتاژ شرکتش استخدام کرد.

افشای دلیل تی شرت مشکی رئیس اپل

رئیس اپل از سالها قبل در شرکت و در مراسم رسمی رونمایی محصولات جدید یک تی شرت یقه 3 سانتی مشکی، یک شلوار جین آبی و کفشهای کتانی خاکستری می پوشید.

وی راز این سبک لباس پوشیدن را کتاب بیوگرافی خود فاش کرده است. جابز در این کتاب که از 24 اکتبر با امضای "والتر ایزاکسون" وارد بازار می شود در این مورد گفته است که ماجرا از دهه 80 و در طول سفری که به ژاپن داشته است آغاز شد.

براساس گزارش macitynet، در این سفر، رئیس اپل از "آکیو موریتا" رئیس شرکت سونی می پرسد که چرا تمام کارمندان شما یک نوع یونیفرم می پوشند؟ و موریتا برای وی تعریف می کند که بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها لباس نمی پوشیدند و بنابراین شرکتها به کارگران خود چیزی می دادند که به تن کنند. به این ترتیب در طول این سالها یونیفرم به یک سبک تبدیل شد، روشی برای پیوند زدن کارمندان به هم.

جابز در این کتاب می گوید: "تصمیم گرفتم که من هم این نوع پیوند را برای اپل داشته باشم." بنابراین پیش "ایسی میاکه"، طراح یونیفرم شرکت سونی رفت و زمانی که به خانه باز می گشت با خود یک سری نمونه لباس به همراه داشت.

چند سال بعد جابز اپل را ترک کرد و در این مدت با "میاکه" (متولد 1938 در هیروشیما)، طراح و نابغه مواد جدید و رنگهای تیره به شدت دوست شد.

در این بیوگرافی، جابز تعریف می کند که آن دو به طور مرتب همدیگر را می دیدند و زمانی که در سال 1997 دوباره به اپل باز می گردد تصمیم می گیرد یونیفرم مشهور خود را استفاده کند.

رئیس اپل در این کتاب توضیح می دهد: "به این ترتیب از ایسی خواستم که کمی از آن تی شرتهای مشکی یقه 3 سانتی که من دوست داشتم برایم درست کند. او هم برایم 100 تی شرت مشکی آماده کرد."



جابز سپس، در کمد لباسهای خود را به روی "والتر ایزاکسون" باز کرد و تمام لباسهایش را به وی نشان داد و گفت: "این هم چیزی که من می پوشم. فکر می کنم که اینها برای همه عمرم کافی باشند."