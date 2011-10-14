اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات اسکواش بانوان با عنوان جام دهه کرامت از امروز در شهر مقدس قم آغاز می‌شود.



برنامه ریزی برگزاری این دوره از رقابت‌ها را هیئت اسکواش استان قم انجام داده و قرار است بانوان اسکواش باز قمی در این مسابقات با رقبایی از استانهای مرکزی و اصفهان و همچنین ابنوان اسکواش باز کاشان به رقابت بپردازند.



هیئت اسکواش استان قم از تمام بانوان علاقمند به رشته ورزشی اسکواش دعوت کرده بود برای تماشای این رقابتها از ساعت 10 صبح امروز در سالن بین المللی اسکواش واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر شهر قم مراجعه کنند.



گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع) عنوان برگزاری این رقابتهاست که جام دهه کرامت را نیز مسئولان برگزاری این رقابت ها بر آن نهاده اند، مسابقاتی که به مدت یک روز به انجام می رسد.



محرومیت کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن از مصاف با صبای قم



کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان دیدار حساس هفته دهم تیمش مقابل صبای قم را از دست داد.



این بازیکن محمد صلصالی است که در چند فصل اخیر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان را بر بازو می بندد و از جمله مدافعان تاثیر گذار این تیم در دیدار های لیگ برتر و لیگ قهرمانان بوده است.



کاپیتان ذوبی ها در این دیدار به همراه تیمش به قم نیامده و امروز در مصاف ذوب آهن اصفهان با صبای قم غایب است و این در حالی است که ذوبی ها برای این دیدار بازیکن محروم ندارند و با تمام توان به مصاف صبا خواهند رفت.



تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با یک بازی عقب افتاده و کمتر نسبت به صبای قم از هشت بازی قبل 11 امتیاز اندوخته است و در حال حاضر در مکان دهم جدول رده بندی جای دارد، در حالی که صبای قم با هشت امتیاز بیشتر تا پایان هفته نهم در مکان سوم قرار دارد.



مصاف صبای قم با شهرداری تبریز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال



تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین هفته رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در دیداری خانگی از تیم فوتبال شهرداری تبریز پذیرایی خواهد کرد.



در حالیکه طی امروز و فردا دیدارهای هفته دهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برگزار می شود، شاگردان عبدالله ویسی در هفته یازدهم نیز باید برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز به میدان بروند که این مسابقه طبق برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال روز شنبه سی ام مهر ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می شود.



البته صبایی ها از ساعت 17 امروز در پنجمین دیدار خانگی خود که مصافی از هفته دهم دور رفت لیگ برتر فوتبال است در ورزشگاه خانگی خود پذیرای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان هستند تا با شکست این تیم روند موفقیت های خود را ادامه دهند.