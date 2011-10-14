حضور حماسی مردم در سفر رهبری به کرمانشاه نشانه عشق به ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین زواری در خطبه های نمازجمعه این هفته پلدختر اظهار داشت: استقبال بی نظیر و تاریخی مردم کرمانشاه از خورشید ولایت و انقلاب بار دیگر ولایتمداری مردم ایران زمین را به نمایش گذاشت و حضوری به یادماندنی را ثبت کرد.

وی گفت: دیار زاگرس نشینان با حضور گسترده خود در استقبال از رهبر فرزانه انقلاب بار دیگر رسم مهمان نوازی را به درستی به جا آوردند و سر از پا نمی شناختند و برگ زرینی بر افتخارات خود افزودند.

حجت الاسلام زواری افزود: سفر رهبر فرزانه و اندیشمند انقلاب اسلامی علاوه بر ابعاد معنوی و روحانی سفری پر خیر و برکت و موجب عمران و آبادانی و شتاب در روند توسعه این استان در سال جهاد اقتصادی خواهد بود.

وی گفت: سفر مقام معظم رهبری پرشکوه و با عظمت بود و این حضور حماسی و استقبال سراسر شکوه و بی نظیر مردم ولایتمدار کرمانشاه از مقام معظم رهبری گوشه ای از عشق مردم ایران اسلامی به رهبر و مقتدای خود است و دنیا بداند که عشق و علاقه به رهبر در وجود آحاد مردم ایران اسلامی وجود دارد.

امام جمعه موقت پلدختر گفت: عشق، علاقه، ارادت و دلدادگی مردم به رهبر و مقتدای خود ریشه در اعتقاد مردم دارد و ملت ایران نشان داد که توطئه های دشمنان نمی تواند موثر باشد و مردم همیشه حامی و پشتیبان مقام معظم رهبری هستند.

حجت الاسلام زواری افزود: مردم همیشه دل در گرو پیشرفت و توسعه کشور داشته و در خط انقلاب و ولایت فقیه حرکت کرده و یاس و نا امیدی را در دل دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی می کارند.