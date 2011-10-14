یحیی زاده از طرحهای دانشگاه پیام نور تفت بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محوطه سازی، فاز دوم ساختمان آموزشی و پارکینگهای دانشجویی و اداری آموزشی از جمله طرحهای دانشگاه پیام نور مرکز تفت است که حجت الاسلام یحیی زاده از آنها بازدید کرد.

دانشگاه پیام نور برای اجرای این طرحها که بیش از شش هزار متر مربع مساحت دارد، بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه خواهد کرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس در ادامه بازدید خود از نمایشگاه کتابهای درسی و غیر درسی دانشگاه پیام نور مرکز تفت نیز دیدن کرد.

نمایشگاه کتابهای درسی و غیر درسی شامل بیش از هزار و 200 کتاب درسی و غیر درسی، انواع نرم افزارآموزشی و منابع کارشناسی ارشد است که تا دوشنبه دایر خواهد بود.

این نمایشگاه با همکاری و تلاش بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت دایر شده است.