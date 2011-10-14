طالبیان با دو طلا و سهمیه المپیک تاریخ ساز شد/ 21 مدال برای قایقرانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در حالی امروز جمعه در دریاچه آزادی تهران پیگیری شد که قایقرانان کشورمان در پایان 28 ماده برگزار شده در این روز صاحب 21 مدال شامل؛ 11 نشان طلا، 7 نقره و 3 برنز شدند.

تا پایان روز دوم رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا، در بخش جوانان قایقرانان کشورمان با کسب 10 نشان طلا، 2 نقره و یک برنز پیشتاز هستند. در بخش بزرگسالان هم ایران صاحب یک مدال طلا، سه نقره و 2 برنز شدند. همچنین قایقرانان ایران در این روز صاحب چهار عنوان چهارمی، یک عنوان پنجمی و دو ششمی شدند.

در این رقابت‌ها که جنبه انتخابی المپیک لندن را دارد، احمدرضا طالبیان صاحب دو نشان طلای مواد کایاک هزار و 500 متر مردان در رده سنی بزرگسالان شد. این قایقران کشورمان با کسب نشان طلای هزار متر اولین سهمیه المپیک ایران را در بخش کانوئینگ بدست آورد تا در این رشته تاریخ ساز شود.

از حواشی این رقابت‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* آرزو حکیمی مقدم در کایاک جوانان و احمدرضا طالبیان در کایاک مردان تنها دو طلایی‌های ایران بودند.

* در هنگام برگزاری مسابقه احمدرضا طالبیان هیچ کدام از مسئولان ورزش کشورمان در کنار دریاچه ورزشگاه آزادی حاضر نبودند. تنها مرضیه اکبرآبادی لحظاتی پس از کسب مدال طلای طالبیان به دریاچه آزادی تهران رسید و توزیع مدال‌های بانوان در نوبت صبح این روز را برعهده گرفت.

* نماد عروسکی این رقابت‌ها گربه‌ای است که دو سال قبل هم در حاشیه سیزدهمین دوره رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا در کنار دریاچه آزادی تهران حاضر بود!

* در سومین روز رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن شاهد برگزاری فینال 14 ماده جوانان و بزرگسالان خواهیم بود.

* در رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا که جنبه انتخابی المپیک لندن را دارد شاهد توزیع 10 سهمیه المپیک خواهیم بود. از این بین 6 سهمیه در روز دوم توزیع و 4 سهمیه نیز در روز سوم این رقابت‌ها توزیع خواهد شد.

- رقابت‌های کانوی 500 متر دو نفره زنان به دلیل به حدنصاب نرسیدن تیم ها در یک گروه برگزار شد.

نتایج رقابت‌های عصر امروز به این ترتیب است:

مردان:

کایاک 500 متر بزرگسالان: 1- احمدرضا طالبیان از ایران، 2- چین و 3- قزاقستان

کانوی 500 متر بزرگسالان: 1- کره جنوبی، 2- قزاقستان و 3- ازبکستان (در این بخش یوسف شهبازی ششم شد)

کایاک دو نفره 500 متر بزرگسالان: 1- تایلند، 2- ازبکستان و 3- قزاقستان (ایران در این بخش ششم شد)

بانوان:

کایاک 500 متر جوانان: 1- آرزو حکیمی ، 2- تایلند و 3- کره جنوبی

کایاک دو نفره 500 متر جوانان: 1-ایران(انسیه رهرو، هدیه کاظمی)، 2- تایلند و 3- کره جنوبی

کانوی دو نفره 500 متر جوانان: 1- قزاقستان و 2- ایران (نادیا ساده، هیوا فضلی)

کایاک 500 متر بزرگسالان: 1- چین، 2- ژاپن و 3- ازبکستان (آرزو معتمدی در این بخش پنجم شد)

کانوی دو نفره 500 متر بزرگسالان: 1- هند و 2- ایران (الهه نیکخو، بهنوش اکبری)

کایاک دو نفره 500 متر بزرگسالان: 1- چین، 2- ژاپن و 3- ازبکستان(ایران در این بخش چهارم شد)

کایاک چهار نفره 500 متر جوانان: 1- قزاقستان، 2- تایلند و 3- ایران (هدیه کاظمی، فاطمه زیب سیادان، آرزوحکیمی مقدم، انسیه رهرو)

کایاک چهار نفره 500 متر بزرگسالان: 1- چین، 2- ایران (نجمه سجادی، سیماعروجی، راحله محمدمیرزایی، آرزومعتمدی) و 3- هند

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.