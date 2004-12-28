گزارشي از نشست رهيافت نوين به اعجاز ادبي قرآن

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، در اين نشست حجت الاسلام محمد علي ايازي با اشاره به اين كه جايگاه اعجاز ، اثباتي براي نبوت انبياء است ، گفت : درباره اعجاز پيغمبراسلام ، در قرآن مطلبي مبني بر معجزه بودن قرآن نيامده اما بر تهدي و مبارزه طلبي در اين زمينه تأكيد شده است .

حجت الاسلام افزود : اين به آن معناست كه اگر كسي تصور مي كند توانايي آن را دارد كه مانند قرآن را بياورد ، در اين ارتباط اقدام كند .

حجت الاسلام ايازي با اشاره به اين كه از قرن دوم و سوم به بعد ، آرام آرام فضا براي وجود اعجاز مطرح مي شود ، گفت : در اين مورد ابتدا وجه بياني و ادبي قرآن مطرح و سپس وجوه غيبي ، معنوي ونظم قرآن نيز به عنوان معجزات اين كتاب آسماني مسلمانان بيان شدند .

اين قرآن پژوه يادآورشد : در آيات تهدي قرآن نيز تعبيري نيامده كه اين تهدي و مبارزه طلبي براي كدام وجه ازقرآن است ، در واقع روشن نيست كه اين مبارزه طلبي براي محتوا ، صوت و يا صوت و محتواست .

وي در ادامه بر اعجاز محتوايي قرآن تأكيد كرد و گفت : قرآن كريم ابعاد مختلفي دارد و در اين ميان آنچه قرآن خودش را به آن معرفي كرده و دهها تعبير در مورد آن دارد "محتوا" ست كه دردوران ها و اعصار مختلف ، بسيار تأثيرگذار بوده است .

ايازي محتواي قرآن را در قالب پنج مورد عنوان كرد و افزود : ابعاد هدايتي ، تحول آفريني ، جاذبه ، تأثيرگذاري در فرهنگ و تأثيرگذاري در جامعه از ابعاد محتوايي قرآن است .

وي در ارتباط با ارزش هاي محتوايي قرآن كريم ، فضا و بستر نزول قرآن را يادآور و با اشاره به اين كه قرآن در جزيرةالعرب كه منطقه اي بي سواد و بي فرهنگ بود، تصريح كرد : خداوند براي اين كه قدرت خويش را به خوبي عيان كند از اين منطقه، با چنين شرايطي آغاز كرد تا از چنين نقطه اي جهان را تحت تأثير قرار دهد .

اين قرآن پژوه تصريح كرد : به عقيده بنده در اعجاز ، بي بديل بودن ، انحصاري و غيرقابل جايگزين بودن اصل است كه تنها قرآن چنين ويژگي هايي را دارد .

حجت الاسلام ايازي با تأكيد بر اين كه همه دانش و علوم جهان اسلام زائيده قرآن بوده است ، با يادآوري اين كه ادبيات ، هنر و صنعت نيز به گونه اي با قرآن مرتبط هستند ، گفت : نكته قابل توجه در مورد قرآن كريم ، اين است كه طي بيش از 1400 سال نه تنها دچار تحريف نشده ، بلكه تنوع هاي بسياري در زيبايي شناختي و خط آن ايجاد شده ، كه اين مورد نيز از جاذبه هاي قرآن است .

اين قرآن پژوه با تأكيد بر اين كه معجزه قرآن محتواي آن است ، با اشاره به نقش هدايتي اين كتاب آسماني و تحولاتي كه در مردم آن عصر و ديگر دوران ها ايجاد كرده است ، افزود : قرآن كريم 5 محور اساسي در محتوا دارد و تا عالم و انسان وجود دارد ، محتواي آن نيز تمامي نداشته و براي تمام اعصار، تازه ، داراي جاذبه و نوآفرين است .

وي اهتمام به علم ، اهتمام به عقل ، نجات بشريت (عدالت ، آزادي ، تعاون ، همكاري و ...) ، مبارزه با خرافات ، توجه به معنويت و اين كه انسان داراي دو بعد جسم و روح است را ابعاد محتوايي قرآن نام برد كه در همه دوران ها مورد توجه بوده و در سازندگي و فرد و جامعه مؤثر واقع مي شوند .

ايازي با تصريح بر اين كه بحث اعجاز محتوايي قرآن در سطح جامعه نيز تأثير خارجي و عيني خواهد داشت ، ضرورت توجه هر چه بيشتر ، تعميق ، بيين و گسترش محتواي قرآن را يادآورشد و گفت : با توجه بيشتر به محتواي قرآن ، مي توان در افراد و جامعه تأثيرگذار و تحول آفرين بود .

وي در ادامه ، دو راه را براي شناخت اعجاز قرآن عنوان كرد و گفت : بررسي محتواي قرآن ( پيام ها و تأثيرگذاري هاي عيني كه داشته ) و بررسي اين كه جامعه اسلامي هر زمان به قرآن عمل كرده چه نتيجه اي گرفته و در مقابل هر زمان به قرآن عمل نكرده ، به كجا رسيده ، دو راه اساسي براي شناخت اعجاز قرآن است .

حجت الاسلام ايازي در پايان سخنان خود تأكيد كرد : تمام ويژگي هاي قرآن كريم به خوبي نشان مي دهد كه اين كتاب ، كتابي ويژه و كاملا استثنائي است .

مسعود انصاري ديگر قرآن پژوه شركت كننده در نشست " رهيافت نوين به اعجاز ادبي قرآن " نيز در سخناني بر وجوه زباني اعجاز قرآن تأكيد كرد و گفت : هر پيامبرمعجزه اي داشته و پيرواني ، كسي كه به معجزه ايمان مي آورد ، حكمي مقهور را مي پذيرد و كساني كه به وحي ايمان مي آورند به عقل تكيه كرده اند .

وي با اشاره به اين كه برخي متفكرين و قرآن پژوهان ، وجوه اعجاز قرآن را به 200 وجه مي رسانند ، گفت : البته بسياري از اين وجوه پشتوانه تئوريك ندارد ، اما من در ميان تمام اعجازهايي كه براي قرآن عنوان مي شود ، به اعجاز زباني آن از عمق و و ژرفاي وجودم اعتقاد دارم .

انصاري تأكيد كرد : در بحث قرآن و قرآن پژوهشي ، هر بحث و نظري مي بايست مبنا ، روش و اصول داشته باشد ، پرداختن به وجوه اعجاز موردي نيست كه بتوان بي تفاوت ازآن گذشت.

حجت الاسلام محمد علي ايازي ، 25 اثر را در كارنامه فعاليت هاي قرآني خود دارد. مسعود انصاري نيز در حوزه ترجمه متون و آثار قرآني فعال بوده و تاكنون مطالب بسياري را در اين زمينه ترجمه كرده است .