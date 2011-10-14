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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

تندباد شدید نوشهر را درنوردید

تندباد شدید نوشهر را درنوردید

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: سرعت باد شدید 61 کیلومتری، نوشهر را درنوردید.

کیان خدیور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  سرعت باد در شب گذشته در آمل 58 کیلومتر بر ساعت، بابلسر 54 کیلومتر بر ساعت و رامسر 50 کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی ادامه داد: سرعت باد در دشت ناز ساری به 47 کیلومتر بر ساعت، گلوگاه و منطقه آزاد امیرآباد بهشهر به 33 کیلومتر بر ساعت و پل سفید به 25 کیلومتر برساعت رسیده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران از کاهش محسوس دما در اغلب مناطق مازندران خبر داد و گفت: شهروندان مازنی شاهد کاهش دما بین شش تا 12 درجه ای هستند.

شهروندان ساروی در اوایل فصل پاییز، دمای تابستانی را تجربه کردند و دما در این شهر به 38 درجه سانتیگراد رسیده بود. 

کد مطلب 1432705

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