دانشگاه آزاد از تندباد حوادث نمی هراسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح 22 هزار مترمربع فضای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی واحد یزد افزود: روزی که می‌خواستیم دانشگاه آزاد را بنا کنیم جز توکل به خدا هیچ نداشتیم، نه پول، نه فضا و نه هیئت علمی، اما تا دلتان بخواهد مخالف بود، کار با توکل به خدا شروع شد برای خدمت به مردم و امروز که در آستانه سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه هستیم، می‌بینیم چه کار عظیمی صورت گرفته و این کار خواست خدای متعال بود و تا روزی که ما در این جهت قدم برداریم خداوند از ما حمایت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما با این مشکلات فکر نمی‌کردیم به اینجا برسیم. همان نهادی که در سال 61 جز یک میلیون تومان هیچ نداشت، اکنون 4 میلیون فارغ‌التحصیل، یک میلیون و هشتصد هزار دانشجو، 400 واحد دانشگاهی در داخل و خارج کشور، بیش از 30 هزار عضو هیئت علمی، 35 هزار پرسنل، 600 مدرسه وابسته و بالغ بر 50000 دانش‌آموز، 50 مرکز پژوهشی و تحقیقاتی، 12 بیمارستان ملکی، 20 میلیون مترمربع فضای اموزشی، پژوهشی، اداری و ورزشی دارد که هر سال یک میلیون مترمربع به آن اضافه می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد فعالیت‌های دانشگاه آزاد را به سه دهه تثبیت، توسعه و کیفیت تقسیم کرد و افزود: دهه اول با مخالفت‌های فراوانی روبرو شدیم. برای همین همه انرژی را برای تثبیت دانشگاه صرف کردیم، در دهه دوم نیز تلاش کردیم تا دانشگاه را توسعه دهیم و در دهه سوم به کیفیت پرداختیم.

جاسبی گفت: تا چهار سال گذشته جایگاهی از نظر مقالات نداشتیم اما در دو سال گذشته دانشگاه آزاد در چاپ مقالات بین المللی ISI مقام اول کشور را دارد و واحد علوم تحقیقات نیز رتبه چهارم را در تهران به خود اختصاص داده و من تردید ندارم که در چند سال آینده رتبه اول را کسب خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما این است که در دهه کیفیت هر واحد دانشگاهی در رقابت با برجسته‌ترین دانشگاه دولتی استان خود از نظر مقالات پیروز باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برنامه دانشگاه آزاد را در دهه چهارم رقابت با دانشگاه‌های معتبر جهان دانست و گفت: سه حرکت مهم برای ورود به دهه چهارم انجام دادیم، اول تغییر ساختار دانشگاه از یک سیستم متمرکز به یک سیستم فدرال به واسطه تشکیل مناطق و هیئت امناهای استانی است که یکی از وظایف این هیئت امنا بررسی و تصویب چشم‌انداز توسعه 5 ساله دانشگاه است.

وی ایجاد شعب واحد علوم و تحقیقات را با هدف استخراج یک دانشگاه کیفی از دل هر استان با بهره‌گیری از همه تجربیات و امکانات واحدهای استان یکی از اهداف دانشگاه دانست و گفت: در نهایت 41 شعبه علوم و تحقیقات تأسیس شد که به این تعداد افزوده نخواهد شد.

وی به 870 هزار داوطلب کارشناسی‌ارشد در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تنها 17درصد متقاضیان جذب و 85 درصد پشت کنکور مانده‌اند و این یعنی سیل عظیم مراجعه به خارج از کشور که تأسیس واحدهای علوم و تحقیقات پاسخ مثبتی است به درخواست به حق جامعه که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، به جوانان نیز در جهت ادامه تحصیل کمک می کند.

جاسبی سومین گام برای آماده رقابت شدن با معتبرترین دانشگاه‌های جهان را ایجاد مراکز فناورهای نو دانست و گفت: این مراکز دو وظیفه دارند، اول حمایت از ایجاد رشته‌های جدید در فناورهای نو و دوم تجاری‌سازی پروژه‌های تحقیقاتی. اکنون انبوهی از پروژه‌های تحقیقاتی داریم که بلاتکلیف است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم در این دهه مثل سه دهه قبل موفق باشیم باید برنامه‌ریزی، هدفگذاری و بهره‌وری را به بالاترین سطح برسانیم و با عشق و عقیده کار کنم.