مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا رسما آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی دقایقی پیش با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اینکه ورزش در سلامت اجتماعی ورزشی جامعه و نسل جوان جایگاه ویژه ای دارد، اظهار داشت: ملت ایران می خواهد با تمام ملتهای دنیا در صلح و دوستی زندگی کند.

ولی سمرقندی خطاب میهمانان خارجی حاضر در سالن بیان داشت: امیدواریم پیام صلح و دوستی ملت ایران را به مردم خود برسانید تا همه مردم از جمله جوانان و نوجوانان در صلح و دوستی زندگی کرده و در رقابهای ورزشی شرکت کنند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .