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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا رسما آغاز به کار کرد

مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا رسما آغاز به کار کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مراسم افتتاح چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا با حضور وزیر آموزش و پرورش دقایقی پیش رسما آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی دقایقی پیش با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اینکه ورزش در سلامت اجتماعی ورزشی جامعه و نسل جوان  جایگاه ویژه ای دارد، اظهار داشت: ملت ایران می خواهد با تمام ملتهای دنیا در صلح و دوستی زندگی کند.

ولی سمرقندی خطاب میهمانان خارجی حاضر در سالن بیان داشت: امیدواریم پیام صلح و دوستی ملت ایران را به مردم خود برسانید تا همه مردم از جمله جوانان و نوجوانان در صلح و دوستی زندگی کرده و در رقابهای ورزشی شرکت کنند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.

کد مطلب 1432714

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