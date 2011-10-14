استقبال گسترده پایتخت نشینان از ویژه برنامه در جرگه عشاق لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه گفت: هنرهای خطاطی، نقاشی، طراحی، تجسمی، موسیقی، شعر، نمایش خیابانی و صحنه ای و پانتومیم از بخش های ویژه برنامه در جرگه عشاق بود که در غرفه های مختلفی در محل حوزه هنری کشوردر معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این ویژه برنامه از 19 تا 21 مهر برگزار و با استقبال گسترده مردم مواجه شد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان ادامه داد: بسیاری از لرستانیهای مقیم تهران به همراه پایتخت نشینان، روزانه با بازدید از بخشهای مختلف این ویژه برنامه، با فرهنگ و هنر و ادبیات لرستان بیش از پیش آشنا شدند.

وی گفت: یکی از غرفه های دایر شده در این ویژه برنامه مربوط به طبخ آش و نان محلی لرستان بود که مورد استقبال گسترده قرار گرفت به نحوی که بازدید کنندگان برای دریافت آش و نان محلی لرستان مدتها در صف می ایستادند.

رئیس حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: بخش موسیقی ویژه برنامه در جرگه عشاق نیز با بیشترین تعداد استقبال کنندگان هر شب در تالار اندیشه برگزار شد.