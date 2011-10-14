حملات آمریکا به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان سه کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای پاکستانی اعلام کردند که حملات موشکی آمریکا به منطقه مرزی پاکستان با افغانستان سبب کشته شدن سه عضو شبکه حقانی شد.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر و اینکه آیا این سه نفر از اعضای ارشد شبکه حقانی بودند یا خیر، منتشر نشده است.

همچنین در همین رابطه روز گذشته مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که یکی از رهبران بلندپایه شبکه حقانی که نقش مهمی در حمله به نیروهای ائتلاف در افغانستان داشت، در پاکستان کشته شده است.

این فرد که از او با نامهای "جانباز زدران" و "جمیل" یاد شده است در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به مواضع شبکه حقانی در میرانشاه، واقع در وزیرستان شمالی، کشته شده است.

به گفته مقامهای آمریکایی، زدران بلندپایه ‌ترین مقام شبکه حقانی است که تا کنون از میان برداشته شده است.

شبکه حقانی، که عملیاتی را در افغانستان سازماندهی می‌کند، مظنون به ارتباط با نیروهای امنیتی پاکستان (ISI) است، اما پاکستان هرگونه حمایت از این شبکه را رد می‌کند.