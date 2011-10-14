موسیقی لرستان همواره در صدر استانهای کشور قرار داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فریدزاده در حاشیه ویژه برنامه در جرگه عشاق اظهار داشت: حوزه هنری به جوانان اهمیت زیادی داده و سعی می کند چهره های هنری را در سطح کشور شناسایی کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه نگاه حوزه هنری به آثار نگاهی گزینشی است، گفت: این نگاه گاهی موجب می شود که آثار تراز بالا برای چاپ انتخاب نمی شوند.

این هنرمند لرستانی با بیان اینکه حوزه هنری از فعال ترین مراکز هنری فرهنگی کشور است، گفت: آثار متنوع و متعدد بسیاری با نقاط ضعف و قوت توسط حوزه هنری به چاپ رسیده و در این میان آثار برجسته مختلفی نیز به چشم می خورد.

وی عملکرد کلی حوزه هنری را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: چنانچه حوزه هنری روشی را در پیش بگیرد که آثار با گزینش بهتری از لحاظ فنی انتخاب شوند تلفات آثار کمتری خواهیم داشت.

فریدزاده با بیان اینکه برخی اوقات آثار سطح پایین تر به شان حوزه هنری لطمه می زند، اظهار داشت: در مقایسه دو حوزه شعر و تئاتر، حوزه هنری در زمینه شعر موفق تر بوده است.

این نویسنده و هنرمند سالهای دیرین استان لرستان در خصوص هنر در لرستان نیز گفت: هنر لرستان پتانسیل بالایی دارد که متاسفانه مدیریتهای داخلی خوب از آنها استفاده نمی کنند.

فریدزاده تصریح کرد: اگر به هنر لرستان رسیدگی مناسبی شود و توانمندیها و پتانسیلها شناسایی و پرورش داده شود به طور قطع ثابت می شود که لرستان در زمینه هنر حرف زیادی دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در زمینه موسیقی نیز لرستان همواره جزو استانهای اول یا دوم کشور بوده که باید در راستای موفقیت روزافزون موسیقی استان برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.

وی در خصوص ویژه برنامه "در جرگه عشاق" نیز گفت: چنانچه این برنامه ها مقطعی نباشد و بهره گیری بیشتری از محتویات آن صورت گیرد، ارزش گذاری به داشته های هنری و فرهنگی استان بهتر انجام می شود.

عبدالرضا فرید زاده نویسنده و شاعر لرستانی است که تاکنون 42 نمایش نامه و سه مجموعه شعری وی توسط حوه هنری به چاپ رسیده است.

نمایش نامه های اسب سفید، مسلم ابن عقیل، شورش سیاه، در سالگرد، قلقلک، کوی آفاق کجاست، بازی دیگر و گاوها از جمله آثار این هنرمند لرستانی است که طی سالهای 60 تا 70 نوشته و کارگردانی شده است.