به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوری فرد در حاشیه بازدید از این نمایشگاه طی سخنانی با اشاره به وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی اظهار داشت: در این دفتر، هماهنگی و نظارت بر برنامههای دستگاههایی که در زمینه اقتصادی فعال هستند انجام میشود بدین گونه که برنامههای دستگاههای فعال اقتصادی بررسی و در نهایت یک برنامه تلفیقی متناسب با نیاز اولویتی استان تهیه میشود.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری میتواند منشأ تحولات اقتصادی باشد، تصریح کرد: در این دفتر به دنبال این هستیم تا با هماهنگی دستگاههای اقتصادی اولویتها را مشخص و متناسب با آن برنامهریزی کنیم.
مشاور استاندار قم، سرمایه گذاری و جذب سرمایهگذار در قم را یکی از این اولویتها ذکر کرد و بیان داشت: قم دارای پتانسیلهای زیادی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف است از این رو باید تلاش کنیم تا با کاهش موانع سرمایه گذاری، بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذار را با در نظر گرفتن اولویتها فراهم کنیم.
استاندارد بودن از شاخصههای مهم یک کالا است
آوری فرد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تأثیر برگزاری نمایشگاه استاندارد، در نهادینه کردن فرهنگ استاندارد در جامعه عنوان کرد: برگزاری این گونه نمایشگاهها میتواند نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ استاندارد در بین مردم داشته باشد.
وی ابراز داشت: با برگزاری اینگونه نمایشگاهها مردم با کالاهای مصرفی آشنا میشوند و از این طریق میتوانند کالاهای استاندارد و غیر استاندارد را از هم تشخیص دهند.
آوری فرد اضافه کرد: شهروندان قبل از خرید هر کالایی به استاندارد بودن آن توجه داشته باشند زیرا استاندارد و با کیفیت بودن از شاخصههای مهم یک کالاست.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بر لزوم تلاش برای فراهم شدن بستر لازم برای جذب سرمایهگذار در قم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوری فرد در حاشیه بازدید از این نمایشگاه طی سخنانی با اشاره به وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی اظهار داشت: در این دفتر، هماهنگی و نظارت بر برنامههای دستگاههایی که در زمینه اقتصادی فعال هستند انجام میشود بدین گونه که برنامههای دستگاههای فعال اقتصادی بررسی و در نهایت یک برنامه تلفیقی متناسب با نیاز اولویتی استان تهیه میشود.
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