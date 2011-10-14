6 سهمیه المپیک لندن توزیع شد/ طالبیان تک سهمیه قایقرانی ایران را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن با توزیع 6 سهمیه بین قایقرانان برتر کشورهای آسیایی در دریاچه آزادی تهران پیگیری شد.

در این رقابت‌ها در مجموع 10 سهمیه المپیک لندن در بخش کانوئینگ توزیع می شود. رقابت‌های کانوئینگ المپیک لندن در 12 ماده برگزار خواهد شد که از بین مواد برگزار شده تنها سهمیه‌های کایاک چهار نفره زنان و مردان در مسابقات تهران توزیع نخواهد شد.

تنها دارندگان مدال طلای این رقابت‌ها موفق به دریافت سهمیه ورودی بازی‌های المپیک لندن خواهند شد. این سهمیه‌ها در روز نخست از آن قایقرانان زیر شد:

مردان:

کایاک هزار متر: احمدرضا طالبیان از ایران

کانوی هزار متر: "شاوکان هوانگ" از چین

کایاک 2 نفره هزار متر: "آلکسی درگانف" و " یوگنئی آلکسیف" از قزاقستان

کانوی 2 نفره هزار متر: "ماژینگ هوآنگ" و " کوآنگ لی" از چین

بانوان:

کایاک 500 متر: "یو ژو" از چین

کایاک 2 نفره 500 متر: "یانان وو" و "وونژون رن" از چین

در ادامه این مسابقات، عصر روز شنبه شاهد توزیع چهار سهمیه المپیک دیگر در مواد کایاک 200 متر زنان، کایاک 200 متر مردان، کایاک و کانوی دو نفره 200 متر مردان خواهیم بود.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.