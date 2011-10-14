ورزش دانش آموزی نشانه اقتدار ملی هر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر جمعه در آیین افتتاح چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا با اشاره به اینکه باید جمهوری اسلامی ایران به قطب ورزش دانش آموزی آسیا تبدیل شود، افزود: امیدواریم با ارتقای سطح ورزش مدارس و میزبانی مسابقات دانش آموزان آسیا این مهم تحقق یابد.

حاج بابایی با اشاره به تحصیل بیش از 12 میلیون دانش آموز در کشور، اظهار داشت: برای توسعه ورزش دانش آموزی در کشور، فعالیتهای ورزش در مدارس کشور گسترش و هدفمند شده و رشته های مختلف ورزشی در مدارس تقویت می شوند تا پاسخگوی نیاز دانش آموزان باشند.

وی ضمن تقدیر از حمایتهای همه جانبه استاندار آذربایجان غربی در میزبانی مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا در ارومیه، بیان داشت: امروز آذربایجان غربی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران میزبان شایسته ای در برگزاری این مسابقات است.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.