برلوسکنی از پارلمان ایتالیا رای اعتماد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رشوه، فساد جنسی و سوء استفاده از قدرت اتهاماتی بود که برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا با آن روبرو بود که به 316 رای موافق در برابر301 رای مخالف بقای خود را تضمین کرد.



برلوسکونی، امروز (جمعه) در پارلمان ایتالیا به سؤال‌های نمایندگان در مورد بحران بدهی‌های این کشور و همچنین مواردی از رسوایی‌های شخصی پاسخ داد و بار دیگر از پارلمان رأی اعتماد گرفت.

در صورت شکست ائتلاف راست میانه، برلوسکنی باید از مقام نخست وزیری کناره‌گیری می کرد.



ایتالیا به شدت از رکود اقتصادی رنج می‌برد و مؤسسات اعتبارسنجی درجه اعتبار اقتصادی این کشور را تنزل داده‌اند.

علاوه بر این، سیلویو برلوسکنی به خاطر چهار پرونده حقوقی در مورد اتهام‌های تقلب، فساد و رسوایی جنسی تحت فشار بود.



کارشناسان بر این باورند که کناره گیری وی از قدرت می توانست فاجعه ای برای این کشور بحران زده در شرایطی باشد که ایتالیا از بحران بدهی ها رنج می برد.