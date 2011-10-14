بازارچه عرضه تولیدات مشاغل خانگی در بروجرد ایجاد می شود

منوچهر یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبات جلسه کارگروه اشتغال شهرداریها موظف شده اند که برای ارائه محصولات و تولیدات مشاغل خانگی بازارهای محلی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری در خیابان شهید چمران بازاری به همین منظور در حال ساخت دارد که شامل 90 غرفه است و تاکنون بیش از 70 درصد از عملیات عمرانی آن انجام شده است.

معاونت خدمات شهری شهرداری بروجرد تصریح کرد: علاوه بر اعلام آمادگی شهرداری برای ساخت این بازار در محل یاد شده، بازارهایی نیز در سطح شهر وجود دارد که می توان تولیدات مشاغل خانگی را در آنجا به مردم عرضه کرد.

یوسفی در ادامه سخنان خود گفت: همچنین شهرداری با همکاری شرکت تعاون روستایی بروجرد برای عرضه مواد پروتئینی اقدام به ایجاد کانکسهایی در سطح شهر کرده تا مردم با سهولت بیشتری به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند.