اگر انحرافی درحرکت انقلاب ونظام دیده شود بسیج درمقابل آن خواهد ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای در سومین روز از سفر به استان کرمانشاه صبح جمعه با هزاران نفر از بسیجیان سرافراز و دلاور این استان دیدار کردند. دیداری که سرشار از عشق و دلدادگی بسیجی به انقلاب و ولایت بود.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار به تبیین خاستگاه بسیج و ویژگی های منحصر به فرد آن، به عنوان یکی از ابتکارهای ماندگار و معجزه آسای امام راحل(ره) و همچنین نیاز همه عرصه های کشور به روحیه بسیجی برای ادامه مسیر حرکت پیشرفت نظام اسلامی و مقابله با چالش ها، پرداختند و تأکید کردند: روحیه بسیجی باید روز به روز در همه ارکان و بخش های مختلف کشور گسترش و تعمیق یابد و ملت ایران به لطف خداوند با همین روحیه بسیجی قله های اقتدار جهانی را فتح خواهند کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، سپاه را شاخه برومند برآمده از ریشه انقلاب دانستند و در تشریح چگونگی شکل گیری بسیج به عنوان یک حادثه بدیع و بی نظیر در مجموعه حوادث انقلاب اسلامی افزودند: از آنجا که لازمه هر نهضت و حرکتی، واژه سازی و نهادسازی متناسب با اهداف آن نهضت است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، امام بزرگوار (ره) با مطالبه سازماندهی بسیج، عمق و ژرفای نگاه خود به نیاز آینده را نشان دادند.

ایشان با اشاره به آرمان های بلند نظام اسلامی و ایستادگی این نظام در مقابل نظام سلطه و استکبار، خاطرنشان کردند: چنین نظامی قطعاً همواره با چالش های مختلفی مواجه خواهد بود و بر همین اساس امام خمینی (ره) بسیج را به عنوان یکی از ارکان آمادگی دفاعی دائمی کشور پایه گذاری کردند و در آن زمان فرمودند "اگر کشوری بیست میلیون انسان آماده دفاع داشته باشد، هیچ قدرتی توانایی طمع ورزی به آن را نخواهد داشت و آن کشور شکست ناپذیر خواهد بود".



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته این آمادگی بسیجی به این معنا نیست که همه جامعه نظامی شود، بلکه به این معناست که همه آماده دفاع و مبارزه هستند و ملتی که همه آحاد آن برای مبارزه آماده اند، شکست نخواهد خورد و محور چنین ابتکاری امام خمینی (ره) بود.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بسیج بیست میلیونی مورد نظر در سال 58، اکنون بسیج دهها میلیونی مورد نظر است، افزودند: البته مسائل نظامی و دفاعی فقط یک بعد بسیج است و ابعاد متنوع دیگری همچون علم، نوآوری و ابتکار را نیز در بر می گیرد.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پیام امام خمینی (ره) در سال 67 مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو و طلبه، آنرا نشان دهنده نیاز کشور به روحیه بسیجی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها دانستند و خاطرنشان کردند: عشق و ایمان و اعتماد به نفس همراه با ابتکار مهمترین ویژگی های روحیه بسیجی در عرصه های مختلف است که هم در بعد دفاعی و هم در بعد سیاسی و مدیریتی کارایی برجسته ای خواهد داشت.



ایشان در عرصه دفاعی به ابتکار در فرماندهی، سازماندهی، جنگ آوری و جنگ افزار اشاره کردند و افزودند: در بعد سیاسی نیز ابتکار در عرصه گسترده دیپلماسی نیز که با انواع شیطنت ها همراه است، کارآمدی بالایی دارد و لازمه دیپلماسی هوشمند و با ابتکار عمل، روحیه بسیجی است.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر گسترده بودن دایره روحیه بسیجی خاطرنشان کردند: روحیه بسیجی می تواند شامل عرصه های مختلفی همچون پیشرفت علمی و علم آموزی بسیجی، تولید ثروت و اقتصاد بسیجی، سیاست ورزی بسیجی، مدیریت بسیجی و سازماندهی بسیجی باشد.



حضرت آیت الله خامنه ای، گمنامی و اخلاص در کار را از دیگر ویژگی های برجسته روحیه بسیجی برشمردند وافزودند: روحیه بسیجی با این مختصات، می تواند در همه عرصه های کشور بروز و ظهور یابد و البته این روحیه بسیجی به معنای غافل شدن از بسیج آمادگی دفاعی نیست.



ایشان با اشاره به ایستادگی 32 ساله ملت ایران و ظهور تدریجی تفکر اسلامی و انقلابی این ملت در منطقه و توطئه چینی دائمی قدرت های جهانی، خاطرنشان کردند: تا رسیدن به پیروزی نهایی، قطعاً چالش و مبارزه وجود خواهد داشت، بنابراین نظام اسلامی همواره نیازمند یک نیروی دفاعی توانا، بیدار، مستحکم و آماده بکار است که همان روحیه بسیجی در عرصه دفاعی است.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه صبر و استقامت و ایمان به وعده پیروزی خداوند، عوامل اصلی پیروزی جبهه حق است، افزودند: روحیه بسیجی در عرصه های دفاعی، انتظامی، دولتی و دیپلماسی، این پیروزی را سرعت خواهد بخشید.



حضرت آیت الله خامنه ای دفاع از اصول تغییر ناپذیر اسلامی را از مهمترین وظایف بسیج دانستند و تأکید کردند: بسیج نسبت به حرکت عمومی انقلاب و نظام اسلامی یک نقش فرادوره ای دارد و اگر انحرافی در حرکت مستقیم انقلاب و نظام دیده شود، بسیج در مقابل آن خواهد ایستاد.



ایشان پایبندی به قوانین و ضوابط را از لوازم بسیج و روحیه بسیجی برشمردند و تأکید کردند: همانگونه که بسیج و بسیجی باید قوانین را رعایت کند، از طرف دیگر، اگر قوانین و ضوابط دست و پاگیری مقابل بسیج و گسترش روحیه بسیجی وجود داشته باشد، باید کسانی که تغییر قوانین به عهده آنان است، این موانع را برطرف کنند.



رهبر انقلاب اسلامی، جوانان به ویژه جوانان بسیجی را به تعمیق معارف دینی، گسترش تأثیرگذاری در محیط پیرامونی و تقویت ارتباط معنوی توصیه کردند و افزودند: پایبندی نسل جوان امروز به اعتقادات و ارزش های اسلامی بیشتر و عمیق تر از سال های اول انقلاب است.



حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از افرادی که چشم خود را بر نقاط مثبت و پیشرفت ها بسته اند و فقط برخی ناهنجاری ها را می بینند، خاطرنشان کردند: این روش غلط است. البته ناهنجاری وجود دارد اما اگر سیر این ناهنجاری ها، به سمت علاج باشد، باید آنرا علامت درست بودن کارها دانست.



ایشان آینده کشور را بر خلاف میل دشمنان و انسان های غرض ورز و بدخواه، بسیار روشن ارزیابی و خاطرنشان کردند: حرکت انقلاب اسلامی، حرکتی موفق بوده است و دلیل آن هم تجربه های عینی و واقعیات موجود و پیشرفت های برجسته 32 ساله ملت ایران است.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: حرکت رو به جلو و پیشرفت انقلاب به معنای نبود مشکلات نیست اما اکنون تجربه های متراکمی در عرصه های گوناگون وجود دارد که می تواند الهام بخش مدیران بخش های کلان و بخش های مختلف دیگر باشد.



در ابتدای این دیدار جمعی از ورزشکاران بسیجی سپاه نبی اکرم (ص)، به اجرای ورزش باستانی و پهلوانی پرداختند.



در این دیدار همچنین سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آمادگی بالای دفاعی تمام یگان های سپاه در منطقه غرب کشور گفت: نیم میلیون بسیجی ضمن تعمیق معارف دینی خود، دژی مستحکم در برابر تهدیدهای سخت و نرم تشکیل داده اند.



سردار سرتیپ دوم عظیمی فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) نیز ضمن خیرمقدم به فرمانده کل قوا، گزارشی از آمادگی های دفاعی این سپاه ارائه کرد.