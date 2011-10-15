به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش حقیقی تهیه‌کننده "شمس پرنده" با اعلام این خبر گفت: از فروش بلیط‌ های دو روز اول راضی هستیم و دویست و یکمین اجرای این نمایش که پس از چند سال مجدداً روی صحنه رفته با مخاطبان بسیاری روبه رو شده است به طوری که جای خالی در تالار وحدت نبود.

وی افزود: البته ما انتظار چنین استقبالی را داشتیم به دلیل آنکه می‌دانستیم این نمایش با فرهنگ ایران عجین است و از دیرباز عرق ملی ایرانیان حامی آثاری از این دست بوده و در آینده نیز خواهد بود. به همین دلیل فروش اینترنتی بلیط های این نمایش را به مدت پنج روز دیگر تمدید کردیم.

تهیه کننده نمایش "شمس پرنده" ادامه داد: همچنین رایزنی‌های بسیاری با ما برای اجرای این نمایش در کشورهای دیگر انجام شده و با خانم صابری در حال بررسی این پیشنهادات هستیم.

"شمس پرنده" به کارگردانی پری صابری در بخش خصوصی تهیه و با حضور بازیگرانی چون محمد حاتمی در نقش مولانا، سیروس اسنقی در نقش شمس تبریزی، آهنگسازی ابراهیم اثباتی، خوانندگی مصطفی محمودی و عکاسی محمد هادی آخوندی در تالار وحدت از 21مهرماه آغار به کار کرده و به مدت 30 شب به روی صحنه خواهد رفت.