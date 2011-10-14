طرح گردشگری منطقه "غار یخگان" کوثر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی بعد از ظهر جمعه در بازدید از طرحهای گردشگری و دیدار با فرماندار این شهرستان اظهار داشت: پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری در این منطقه بالغ بر 200 میلیارد ریال باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تنها دو درصد گردشگران ورودی به استان از منطقه نمونه گردشگری "غار یخگان" بازدیدمی کنند، افزود: با اجرای طرح گردشگری در این منطقه، غار یخگان به گردشگران کشور بیش از پیش معرفی و شناسانده خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان توسعه زیرساختها و معرفی هرچه بیشتر این منطقه را در افزایش بازدید کنندگان و توسعه اقتصادی منطقه موثر دانست.

منطقه نمونه گردشگری "غار یخگان" کوثر در 59 کیلومتری مرکز استان و 10 کیلومتری شهر "گیوی" به وسعت 70 کیلومتر مربع دارای فضای بکر و چشم اندازهای زیبای کوهستانی و آب و هوای مناسب و ییلاقی است.

فرماندار کوثر نیز در این دیدار از شناسایی 215 اثر تاریخی و باستانی و فعالیت بیش از 135 انجمن میراث فرهنگی روستایی در این شهرستان خبر داد.

سیدسعداله رئیس ساداتی حمام سنگی، پل فیروز آباد، آبگرم گیوی، منبر مشکول و... از مهمترین آثار و بناهای دیدنی شهرستان کوثر برشمرد.

تاکنون 800 اثر باستانی و تاریخی استان اردبیل در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که ثبت این آثار از سال 1310 با اثر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی آغاز شده است.

اولین اثر ثبت شده این استان در فهرست ملی در سال گذشته در فهرست آثار جهانی نیز به ثبت رسید.