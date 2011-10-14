ورزش مدارس پایگاه ورزش قهرمانی است/ اعزام معلم ورزش به مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر جمعه در حاشیه بازی تیم دانش آموزان ایران و سنگاپور در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای تقویت مدارس برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت تدوین شده و بر اساس آن دانش آموزان همه پایه ها باید ورزش را داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه ورزش دانش آموزی پایگاه ورزش قهرمانی است، اظهار داشت: تقویت ورزش مدارس علاوه بر سلامت دانش آموزان محیط مناسبی برای زندگی بهتر و کشف استعداد برای ورزش قهرمانی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایجاد 132 انجمن فعال در رشته های مختلف ورزشی در سطح مدارس، بیان داشت: برگزاری چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در ارومیه نشان دهنده پتاسیل استانهاست.

حاجی بابایی با بیان اینکه هر استان در یک رشته ورزشی باید میدان داری کنند، ادامه داد: در آسیا نیز ارومیه پتانسیل و قطب ورزش والیبال بوده که توانست با فراهم کردن شرایط میزبانی مناسب از عنوان شهر والیبال آسیای خود دفاع کند.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت ورزش در مدارس مشخص بوده و باید استعدادهای ورزشی دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی شناسایی و تقویت شود، گفت: ایران باید در حوزه ورزش دانش آموزان آسیا نقش محوری ایفا کند.

وی افزود: اگر بخواهیم حضور قدرتمندانه در میادین ورزشی داشته و جوانان را مشتاق حضور در مسابقات کنیم راهی جز برگزاری مسابقات دانش آموزی در سطح بین المللی، ملی، استانی، شهرستانی و مدرسه ای در استانها نداریم.

وزیر آموزش و پرورش ورزش را یکی از مولفه های اقتدار ملی کشورها عنوان و بیان داشت: جلوگیری از بروز آسیبها و انحرافات اجتماعی نیازمند توجه ویژه به ایجاد زیرساختهای لازم ورزشی برای جوانان و نوجوانان است.

حاجی بابایی با اشاره به فعالیت 27 هزار معلم ورزش در سطح مدارس کشور، اظهار داشت: باید در تمامی مدارس معلم ورزش داشته باشیم که به محض جذب نیروی انسانی و اتمام تدوین برنامه درس ملی این مهم انجام می شود.

وی از فعال بودن 600 مدرسه ورزش در سطح کشور خبر داد و با بیان اینکه در این مدارس شش ساعت ورزش برای دانش آموزان تدریس می شود، ادامه داد: اصلا قابل قبول نیست که در برخی مدارس اصلا به ورزش توجه نشود.