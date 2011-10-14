پژو 405 در سرعین آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این، آتش سوزی خودروهای پژو در اکثر شهرستانهای استان اردبیل گزارش شده و زنگ خطر را برای شرکت تولید کننده این محصول به صدا درآورده بود.

صاحب این خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر در سرعین با بیان اینکه خودروی وی در مقابل یکی از مجتمعهای آب درمانی به حالت خاموش پارک شده بود، گفت: این خودرو خود به خود آتش گرفته است.

وی افزود: این خودرو در سیستم الکترونیکی و سیستم سوخت رسانی هیچگونه مشکلی نداشته و چند روز پیش جهت تست فنی از سوی یکی نمایندگیهای این شرکت مورد بازبینی قرار گرفته بود.

همچنین یکی از کارشناسان شرکت ایران خودرو نیز در این خصوص اظهار داشت: پس از جمع آوری خودروهای دارای نقص فنی پژو 405، این خودرو اولین موردی است که گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر علت دقیق آتش گرفتن این خودرو دقیقا مشخص نشده است، متذکر شد: کارشناسان این شرکت هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند.

چندی پیش آتش سوزی موتور یک دستگاه خودرو پژو 405 صفر کیلومتر در روستای "نصیرآباد" شهرستان مشگین شهر استان اردبیل موجب حریق بخشی از باغ مالک خودرو شده بود.

بررسیهای کارشناسان آتش نشانی این شهرستان مشگین شهر نشان داد نقص فنی سامانه سوخت رسانی موتور پژو، موجب آتش گرفتن خودرو بوده است.

علاوه بر این وقوع حادثه آتش گرفتن موتورهای خودرو پژو 405 در سایر شهرستانهای این استان از جمله اردبیل، پارس آباد، سرعین، خلخال و ... نیز گزارش شده است.