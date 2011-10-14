سنتها و هنر فارس در تهران به درستی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدر پور افزود: هفته هنر استان فارس مجالی بود برای معرفی صحیح هنرهای آیینی و سنتی فارس که این مهم این بار و با تلاش صورت گرفته به صورت صحیح انجام شد.

وی گفت: با حضور مردم در فرهنگسرای نیاوران همگان می توانند ببینند که فارس دارای تاثیر گذاری خاصی بر هنر است.

این استاد تعزیه ادامه داد: سنتهایی مثل نقالی سابقه طولانی در شیراز داشته که این آیین نیز به صورت صحیحی در زمان پیش آمده معرفی شد.

به گفته وی بسیاری از مخاطبین غرفه سنتی که وی مسئولیت آن را به عهده داشت با حیرت در مورد هنر فارس سوالاتی می پرسند و متوجه شدند که برداشتهای قبلی آنها در این راستا و در مورد هنر و فرهنگ فارس نیازمند تصحیح است.

حیدرپور هفته هنر فارس را یکی از بهترین راه های انتقال مفاهیم هنری دانست و گفت: زمانی که هنر فارس را این چنین ملموس به نمایش میگذاریم مخاطب نیز درک صحیح تری دارد.

وی اضافه کرد: دیار فارس شیفتگانی دارد که هر یک به بهانه ای برای شناخت آن تلاش می کنند و چه بهتر که این تلاش با حضور در چنین نمایشگاه و هفته ای بصورت درست هدایت شود.

حیدرپور گفت: خوشحالم که گوشه ای از فعالیتهای هنری فارس را در پایتخت به نمایش گذاشته ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که با استقبال خوبی که از این هفته شده برنامه هایی دیگری با همین سبک در کشورهای دیگر برای معرفی فارس برگزار شود.