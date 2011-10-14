تیم والیبال دانش آموزان ایران بر سنگاپور غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش آموزان ایران دقایقی پیش در بازی با تیم سنگاپور طی سه ست پیاپی با نتایج 25بر 17، 25 بر 14 و 25 بر 15 این تیم را شکست داد و از عنوان قهرمانی جهان خود دفاع کرد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی بعنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

تیم ایران فردا در مقابل تیم دانش آموزان مالزی و روز یکشنبه در مقابل تیم چین مسابقه خواهد داد، بازیهای یک چهارم نهایی این مسابقات روز دوشنبه برگزار می شود.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود .