  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

تیم والیبال دانش آموزان ایران بر سنگاپور غلبه کرد

تیم والیبال دانش آموزان ایران بر سنگاپور غلبه کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم دانش آموزان ایران با برد قاطعانه سه بر صفر در مقابل سنگاپور، از عنوان قهرمانی جهان خود دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش آموزان ایران دقایقی پیش در بازی با تیم سنگاپور طی سه ست پیاپی با نتایج 25بر 17، 25 بر 14 و 25 بر 15 این تیم را شکست داد و از عنوان قهرمانی جهان خود دفاع کرد.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی بعنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

تیم ایران فردا در مقابل تیم دانش آموزان مالزی و روز یکشنبه در مقابل تیم چین مسابقه خواهد داد، بازیهای یک چهارم نهایی این مسابقات روز دوشنبه برگزار می شود.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.

کد مطلب 1432753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها