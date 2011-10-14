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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

یک باشگاه روسی خواهان به خدمت گرفتن انصاریفرد است

یک باشگاه روسی خواهان به خدمت گرفتن انصاریفرد است

مقدمات پیوستن بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سایپای البرز به یک تیم از جمهوری تاتارستان روسیه فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، در جریان بازدید هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمهوری  تاتارستان روسیه اعلام شد که یک باشگاه مطرح این جمهوری درصدد جذب کریم انصاریفرد بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سایپای البرز است.

براساس این گزارش، مسئولان باشگاه روبین کازان جمهوری تاتارستان سخت در تلاش هستند تا کریم انصاریفرد را به خدمت بگیرند.

هرچند کارهای مقدماتی برای پیوستن بازیکن سایپا به روبین کازان فراهم آمده، تنها مشکلی که در مسیر پیوستن انصاریفرد به این باشگاه روسی وجود دارد، مشکل سربازی و خروج از کشور او اعلام شده است.

رابین کازان در پایان هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های روسیه با 42 امتیاز رتبه هفتم جدول رده بندی را در اختیار دارد.

کد مطلب 1432758

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