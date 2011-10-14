بازگشت بنگر به سپاهان و حضور مسئول روابط عمومی بر روی نیمکت سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی تبریز در چارچوب دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر با حواشی مختلفی همراه بود که در ادامه می‌خوانید:

هواداران سپاهان در ابتدای این دیدار با سردادن شعارهایی، برای استقلال و پرسپولیس کری‌خوانی کردند.

آنها پیش از آغاز بازی امیر قلعه‌نویی و احسان حاج‌صفی را تشویق کرده و حضور آنها در اصفهان را خوش‌آمد گفتند. قلعه‌نویی و حاج‌صفی نیز با نشان دادن حرکت دست به این تشویق‌ها پاسخ دادند.

سپاهانی‌ها در این دیدار هم بعد از گل شادیهای منحصر به فردی از خود نشان دادند.

کریم قنبری در بازی امروز به عنوان نفر اول بر روی نیمکت سپاهان نشسته بودو این حضور قنبری شایعات پیرامون برکناری بوناچیچ را بیشتر می‌کند و نکته جالب شادی قابل توجه کریم قنبری هنگام گل نخست سپاهان بود.

هواداران پس از سپاهان پس از به ثمر رسیدن گل دوم سپاهان به شدت کریم قنبری را تشویق کردند.

محسن بنگر و رحمان احمدی، دو بازیکن سپاهان که مشکلاتی با بوناچیچ داشتند، در این بازی در ترکیب اصلی قرار گرفتند.

همچنین فرزاد حاتمی و حسین پاپی که گفته می‌شد از سپاهان اخراج شده بودند، بر روی نیمکت تیم قرار داشتند و حاتمی در این بازی برای دقایقی هم به میدان رفت.

نیمکت نشینی محرم نویدکیا در این بازی قابل توجه بود و رضا محمدی در نیمه نست بازی هنگام مصدومیت رحمان احمدی شروع به گرم کردن کرد.

هواداران سپاهان پس از گل دوم این تیم که با تاثیرگذاری محسن بنگر به ثمر رسید، شروع به تشویق محسن بنگر کرده و با این کار از او حمایت کردند.

نزدیک به 200 هوادار تراکتورسازی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده‌اند و بازی را از نزدیک تماشا می‌کند.

مهدی نصیری، بازیکن سپاهان در بازی امروز در جایگاه ویژه حضور دارد.

از ابتدای نیمه دوم بازی همه بازیکنان ذخیره سپاهان زیر نظر صدری، دستیار قنبری شروع به گرم کردن کردند.

امیرحسین شاه‌زیدی دستیار سابق حسین چرخابی در تیم سپاهان نوین، در بازی امروز در جایگاه ویژه حضور دارد. جالب اینکه شاه‌زیدی در بازی‌های اخیر سپاهان در ورزشگاه فولادشهر دیده نشده بود.

امیر قلعه‌نویی که برای برد در بازی امروز به مصاف سپاهان آمده بود، بعد از گل اول سپاهان از شدت عصبانیت کتش را در آورد و بر روی نیمکت نشست.

کریم قنبری در بازی امروز بیش از گذشته به راهنمایی بازیکنان تیم می‌پرداخت و به شدت نگران وضعیت بازیکنان تیمش بود.

هواداران تراکتورسازی در مقطعی به شدت تیم خود را تشویق می‌کردند.

حضور باقری، مسئول روابط عمومی باشگاه سپاهان بر روی نیمکت تیم فوتبال از نکات جالب توجه بود؛ جالب اینکه محمود کریمی که در حال حاضر مربی تیم سپاهان است از جایگاه ویژه نظاره‌گر بازی بود.

زمانیکه محرم نویدکیا در دقیقه 71 بازی وارد میدان شد، محسن بنگر که بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت، به طرف او رفته و بازوبند را به نویدکیا داد.

کریم قنبری که در دقایق پایانی مسابقه هم به دنبال رسیدن به گل بود، با اضافه کردن یانوش به جای جمشیدیان این علاقه خود را نشان داد؛ او با وجود برتری تیمش در دقایق پایانی نسبت به از دست رفتن موقعیت‌های سپاهان به شدت واکنش نشان می‌داد.

هواداران سپاهان پس از پایان بازی به شدت حاج‌صفی را تشویق کردند و از او خواستند که به طرف آنها برود.