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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

در قازان اعلام شد:

تاکید مهمانپرست بر گسترش همکاری ورزشی و گردشگری میان ایران و تاتارستان

تاکید مهمانپرست بر گسترش همکاری ورزشی و گردشگری میان ایران و تاتارستان

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به جمهوری تاتارستان با معاون وزیر ورزش و جوانان این جمهوری روسی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با سرگئی ایوانف معاون وزیر ورزش و جوانان جمهوری تاتارستان در قازان دیدار کرد.

در این دیدار، مهمانپرست خواستار مبادله هیئتها، مدیران و مربیان ورزشی و گردشگری میان ایران و تاتارستان شد که با استقبال طرف تاتارستانی روبرو شد.

دو طرف همچنین توافق کردند هیئتی از عکاسان و گزارشگران تاتارستانی در آینده نزدیک به ایران سفر کنند و همچنین از ایران نیز هیئتی به این جمهوری برود.

همچنین در قازان اعلام شد باشگاه روبین قازان درصدد جذب کریم انصاری فرد بازیکن تیم فوتبال سایپای کرج است و کارهای مقدماتی آن انجام شده، اما مهمترین مشکل پیش روی، مسئله سربازی وی است.

کد مطلب 1432760

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