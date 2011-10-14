تاکید مهمانپرست بر گسترش همکاری ورزشی و گردشگری میان ایران و تاتارستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با سرگئی ایوانف معاون وزیر ورزش و جوانان جمهوری تاتارستان در قازان دیدار کرد.



در این دیدار، مهمانپرست خواستار مبادله هیئتها، مدیران و مربیان ورزشی و گردشگری میان ایران و تاتارستان شد که با استقبال طرف تاتارستانی روبرو شد.



دو طرف همچنین توافق کردند هیئتی از عکاسان و گزارشگران تاتارستانی در آینده نزدیک به ایران سفر کنند و همچنین از ایران نیز هیئتی به این جمهوری برود.



همچنین در قازان اعلام شد باشگاه روبین قازان درصدد جذب کریم انصاری فرد بازیکن تیم فوتبال سایپای کرج است و کارهای مقدماتی آن انجام شده، اما مهمترین مشکل پیش روی، مسئله سربازی وی است.