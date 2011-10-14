برتری راه آهن مقابل استقلال در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:15 امروز جمعه با برگزاری یک دیدار دیگر بین تیم‌های استقلال تهران و راه آهن شهرری پیگیری شده است.

نیمه اول این بازی که در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم فوتبال راه آهن شهرری انجامید.

پس از آنکه در دقیقه 15 علی حمودی در محوطه جریمه تیم استقلال به روی امید عالیشاه خطا کرد، محمود رفیعی در سوت خود به نشانه پنالتی دمید. ضربه پنالتی را که توسط حسین کاظمی به سمت دروازه استقلال زده شد، با واکنش سیدمهدی رحمتی راهی به دروازه این تیم نیافت. رحمتی توپ برگشتی را که بازهم توسط کاظمی زده شد، مهار کرد اما نتوانست مانع از فروپاشی دروازه‌اش توسط علیرضا عباسفرد شود که با فرصت طلبی گل نخست راه آهن را به ثمر رساند.

قضاوت دیدار استقلال تهران - راه آهن شهرری برعهده محمود رفیعی است. او در نیمه اول این بازی به علی حمودی، آندرانیک تیموریان، کیانوش رحمتی و مجتبی جباری از تیم استقلال و حسین پاشایی از تیم راه آهن کارت زرد نشان داد.